A poche puntate dalla fine di DayDreamer - Le ali del sogno un nuovo personaggio giungerà nelle vite dei protagonisti della soap, sconvolgendo la vita di Huma e Mihriban. Poco prima della decisione di Aziz di lasciare Istanbul per trasferirsi ad Amsterdam, in città arriverà Selim, un vecchio amico di università sia del padre dei Divit che di Huma e Mihriban stesse. L'uomo, che si dichiarerà benestante altri non è che un truffatore interessato solo al denaro. Inoltre, i comportamenti bizzarri dell'uomo porteranno Can e Sanem vicini alla perdita di un affare.

Huma e Mihriban frequentano lo stesso uomo

Le anticipazioni turche di DayDreamer si concentrano sulla figura di Selim. Giunto senza preavviso in città, l'uomo inizierà a frequentare sia Huma che Mihriban, entrambe amareggiate per l'addio di Aziz. Mentre la proprietaria della tenuta che ospita Sanem si rivolgerà all'uomo in termini amichevoli, ben diverse sembreranno le intenzioni della madre di Can ed Emre. Infatti, ben presto Selim inviterà Huma al ristorante: qualcosa però, nell'atteggiamento dell'amico di Aziz inizierà a stonare.

Intanto, l'uomo si presenterà all'appuntamento con Huma senza la sua prestigiosa auto con la quale giungerà a Istanbul, fingendo che sia dal meccanico per una riparazione. Successivamente, dopo aver banchettato con piatti molto cari al ristorante, Selim fingerà di non aver con sé il portafoglio.

Addirittura, l'accompagnatore di Huma inscenerà una chiamata per chiedere spiegazioni al meccanico. La madre dei Divit sarà costretta così a pagare la costosa cena. Ma non è tutto: poco dopo Selim chiederà a Mihriban un grosso prestito di denaro. La donna, dapprima titubante in quanto in passato aveva già dato del denaro all'amico senza riceverlo indietro, alla fine cederà e in nome dell'amicizia darà i soldi chiesti.

Selim si rivela per ciò che è: un truffatore

Oltre a mettere in rischio con il suo comportamento un importante affare della Fikri Harika, le cattive azioni di Selim non saranno che all'inizio. Dopo aver ottenuto il prestito da Mihriban, l'uomo farà una telefonata ad una misteriosa donna. Selim dichiarerà al telefono di avere con sé una grossa somma di denaro che permetterà a lui e alla donna in questione di poter vivere in tutta tranquillità per almeno un anno.

Sarà dunque finalmente chiaro che Selim è solo un truffatore. L'uomo, infatti, avrà come obiettivo quello di sfruttare le donne benestanti per poter sottrarre loro del denaro. Quale altra donna cadrà nel tranello di Selim prima che questi sia costretto a fuggire? Non resta che seguire le ultime esaltanti anticipazioni della soap turca.