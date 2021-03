All'interno della famiglia de Il Paradiso delle Signore non ci si annoia mai. Nel corso delle puntata della stagione 3 della fiction Daily di Rai1, i fan hanno salutato molti volti amati. La giovane Venere Roberta Pellegrino, la capo-commessa Clelia Calligaris, il ragioniere Luciano Cattananeo, Laura Parisi. L'elenco dei personaggi non termina qui in quanto una delle colonne portanti della soap, che ha fatto emozionare tantissimi fan e che li ha anche spiazzati con la sua partenza, è Silvia Cattaneo. L'attrice che ha interpretato la mamma di Federico e Nicoletta, Marta Richeldi, ha rilasciato una recente intervista a Tv Serial, nella quale ha raccontato alcuni interessanti dettagli sul personaggio che ha interpretato.

L'addio di Silvia Cattaneo al Paradiso

Nell'intervista Marta Richeldi ha commentato la partenza per Parigi di Silvia Cattaneo e il suo ipotetico ritorno all'interno del cast. L'attrice ha dichiarato che il di destino di Silvia è in mano agli sceneggiatori, tuttavia non si sa cosa decideranno. Marta ha confessato che non le sarebbe dispiaciuto vivere anche "un momento di vera rinascita, di rinnovamento di Silvia". Come molti telespettatori sanno, la mamma di Federico e Nicoletta è partita in seguito alla separazione dall'ex marito Luciano. La donna ha preferito recarsi dalla figlia a Parigi per stare accanto alla nipotina Margherita. Come visto nelle puntate in corso, Silvia ha rivelato, attraverso una lettera, di aver trovato la sua serenità e la sua rinascita fuori dall'Italia.

Durante l'intervista Marta Richeldi ha ripensato alla scelta della produzione di mettere un punto alla sua storia, all'interno della fiction. L'attrice ha infatti dichiarato: "In quel momento è stato giusto terminare così, sia come attrice che come personaggio". Secondo l'attrice l'addio al suo personaggio, ideato dagli sceneggiatori, è stato un finale ideale. Marta non si preclude intatti la possibilità di intraprendere nuovi progetti come attrice, dopo l'uscita di scena dalla soap Il Paradiso delle Signore.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La partenza di Silvia si collega con l'addio di altri personaggi

Come visto nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, è stata proprio Silvia ad avvisare il suo ex marito Luciano della partenza di Clelia. La donna, malgrado non ha preso benissimo la scelta dell'ex marito, di rifarsi una vita con un'altra donna, ha permesso alla coppia di vivere un lieto fine.

L'addio dei Cattegaris (la coppia formata da Luciano Cattaneo e Clelia Calligaris), ha fatto emozionare tantissimi fan. Anche Silvia ha apprezzato questo colpo di scena, interpretando alla perfezione quello che gli sceneggiatori hanno scritto nel testo. Marta Richeldi, ripensando al suo viaggio all'interno della soap, spera con tutto il cuore che al pubblico possa essere arrivato un messaggio molto importate: ovvero che Silvia ha appreso dagli errori commessi in passato, decidendo così di rifarsi una vita all'estero.