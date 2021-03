Con la puntata di lunedì 8 marzo 2021 inizierà una nuova settimana al Paradiso delle Signore. Le anticipazioni rivelano che sarà un episodio ricco di colpi di scena e non mancheranno degli imprevisti.

Quando finalmente Vittorio deciderà di seguire l'istinto innovativo di Gabriella, inserendo all'interno della collezione l'abito "british", inizieranno ad arrivare delle critiche. Agnese invece deciderà di seguire il consiglio del parroco e darà una seconda possibilità a Giuseppe. La sarta troncherà la sua relazione segreta con Armando.

Il Mantovano intanto continuerà a perseguitare Barbieri e, in presenza di Salvo, minaccerà di dare fuoco alla Caffetteria.

Agnese chiede ad Armando di allontanarsi da lei

Nel corso del 101° episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda lunedì 8 marzo 2021, ci sarà grande entusiasmo per lo staff dell'atelier. Sarà la Festa delle Donne e le Veneri saranno in fermento anche per la campagna pubblicitaria per l'abito "british", realizzato da Gabriella. Inizialmente il dottor Conti sarà restio nello scegliere il vestito della Rossi come il capo più importante di tutta la collezione. La stilista però continuerà a difendere il proprio abito con grande determinazione. Per convincere Vittorio, Gabriella indosserà in prima persona l'abito e sfilerà all'interno dell'atelier, lasciando di stucco sia il direttore che Federico Cattaneo. Anche Beatrice cercherà di convincere il cognato a fidarsi dell'istinto di Gabriella e di credere nell'abito innovativo.

Intanto Giuseppe sembrerà essere davvero cambiato e Agnese apprezzerà lo sforzo del marito. Proprio per questo motivo deciderà di salvare il suo matrimonio e chiederà a Ferraris di allontanarsi da lei. Armando ci rimarrà molto male, non potrà sopportare che la sua amata possa tornare tra le braccia del consorte, ma in qualche modo cercherà di rispettare la scelta di Agnese.

Il Mantovano minaccia Marcello

Le trame della nuova puntata che verrà trasmessa lunedì 8 marzo rivelano che l'abito creato da Gabriella inizierà a ricevere delle critiche. A sollevare un polverone sarà una vecchia conoscenza di alcuni personaggi: si tratterà di Maria Grazia Vettorazzo, la donna che ha causato la partenza di Clelia. La madre del compagno di scuola di Carletto non esiterà a mostrare il proprio disappunto sul vestito esposto in vetrina, definendolo troppo corto.

Anche la stampa inizierà a criticare l'abito e Vittorio inizierà seriamente a preoccuparsi. Il direttore sospetterà che la nuova collezione possa rovinare l'immagine dell'atelier.

Intanto in Caffetteria si farà vivo il Mantovano che, in presenza di Salvatore, inizierà a a minacciare Barbieri di incendiare il locale. Marcello a quel punto sarà seriamente preoccupato per Ludovica e consiglierà alla contessina di lasciare immediatamente la città e partire per Parigi.