Giovedì 4 marzo su Rai 1 è stata trasmessa la terza serata del Festival di Sanremo. Per la serata dedicata ai duetti e alle cover, Francesca Michielin e Fedez hanno scelto di portare sul palco dell'Ariston un medley formato dal brano "Del Verde", "Le cose in Comune", "Fiumi di parole", "Non amarmi" e "Felicità". Contattato da Adnkros, Al Bano ha commentato in modo positivo la performance del duo.

Il commento di Carrisi

Francesca Michielin e Fedez si sarebbero dovuti esibire solamente in un medley formato dal brano di Calcultta "Del verde" e "Le cose in comune" di Daniele Silvestri. All'ultimo momento, però, i due cantanti in gara hanno comunicato uno stravolgimento di programma, inserendo anche altri brani tra cui "Felicità" cantanta da Al Bano Carrisi e Romina Power.

Il giorno dopo l'esibizioe del duo canoro, l'agenzia di stampa ha contattato il "Leone di Cellino San Marco". A quanto pare il cantante pugliese è sembra entusiasto sulla perfomance del duo Michielin-Fedez. Scendendo nel dettaglio, Al Bano ha affermato: "Se mi sono piaciuti? Fantastici ed eccentrici". Insomma, il cantante ha espresso un commento positivo.

Ma non solo, al giornalista che gli ha chiesto cosa ne pensa sul fatto che Fedez si sia esibito su un genere musicale completamente diverso dal suo genere, il diretto interessato ha replicato: "L'artista è come un pittore". Al Bano ha spiegato che ogni artista ha il suo genere e lui in questa esibizione si è molto divertito.

La classifica non premia il duo

La classifica relativa ai duetti della terza serata veniva composta dal televoto e dall'orchestra dell'Ariston.

A quanto sembra il duo formato da Fedez e Francesca Michielin non ha convinto i musicisti presenti in sala: la coppia canora infatti, si è posizionata alla 21esima posizione su 26 artisti in gara. Per quanto riguarda il podio legato alla serata dei duetti, sono stati premiati: Ermal Meta, Orietta Berti ed Extra Liscio.

Nella top ten della classifica generale sono stati premiati: Ermal Meta al primo posto con il brano "Caruso".

Annalisa con "La festa è finita" e Willie Peyote si è aggiudicato il terzo posto con "Giudizi Universali". Il quarto posto è stato agganciato da Arisa mentre a seguire ci sono stati Irama, Lo Stato Social e Malika Ayane. A chiudere la classifica dei primi 10 ci sono: Extra Liscio e Davide Toffolo, Orietta Berti e Maneskin.

Fedez in lacrime dopo la prima esibizione

Fedez ha spiegato perché al termine della prima esibizione è scoppiato in lacrime. Il diretto interessato ha precisato che si è trattato di un mix di cose: "Sono particolamente sensibile in questo periodo". La reazione è arrivata dopo un eccessivo stress: la coppia canora ha rischiato l'esclusione dalla competizione canora, perché il rapper aveva postato per sbaglio la canzone prima di approdare all'Ariston. Inoltre, la moglie Chiara Ferragni è al nono mese di gravidanza.

Fedez ha confidato di essere stato anche rimproverato da Francesca Michielin prima dell'esibizione: "Mi ha intimato di smetterla per non mandarla in confusione".