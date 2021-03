Giovedì 11 marzo, in prima visione assoluta sulla ABC, andrà in onda il settimo episodio di Grey's Anatomy 17. Dopo una lunghissima pausa dovuta alle conseguenze dell'emergenza sanitaria, il medical drama tornerà dunque sui teleschermi americani con uno speciale di due ore che porterà in scena l'ennesimo crossover con Station 19. In attesa di quel momento, il sito web Spoiler Tv ha rilasciato, con largo anticipo, anche la trama dell'ottavo episodio in onda il 18 marzo.

Grey's Anatomy 17x08, anticipazioni: la pressione sul Grey Sloan Memorial aumenta ulteriormente

Intitolata "It's All Too Much", l'ottava puntata di Grey's Anatomy 17 porterà in scena numerose novità per tutti i protagonisti.

In onda negli Stati Uniti America giovedì 18 marzo, l'episodio si concentrerà, in particolare, sul personaggio interpretato da James Pickens Jr: Richard Webber. Stando a quanto riportato nella sinossi ufficiale, infatti, il direttore medico del Grey Sloan Memorial, dopo i recenti avvenimenti, metterà in dubbio la propria fede. Se lo sconforto del chirurgo dipenderà dall'aggravarsi delle condizioni mediche di Meredith Grey, tuttavia, non è dato saperlo. Ciò che risulta certo è che la storyline della pandemia non sarà affatto accantonata. La trama recita, infatti, che i traumi e la pressione sull'ospedale aumenteranno ulteriormente e che il team guidato da Miranda Bailey proverà strenuamente a cercare la strada più giusta da percorrere per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Spoiler Grey's Anatomy 17, ottavo episodio: Winston e Maggie collaborano per risolvere un caso

Se la dolorosa trama sulla pandemia continuerà ad avere la meglio, nell'ottavo episodio di Grey's Anatomy 17 ci sarà spazio anche per le vicende personali dei protagonisti. In particolare, la sinossi rivela che Winston, dopo la decisione di trasferirsi stabilmente a Seattle, riceverà il via libera per operare al Grey Sloan Memorial.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Insieme alla compagna Maggie Pierce, l'uomo proverà dunque a risolvere un complesso caso medico.

Infine, la criptica trama dell'episodio in onda il 18 marzo getta luce anche sulla prossima storyline che coinvolgerà Jo Wilson. La dottoressa, nello specifico, continuerà a frequentare Jackson Avery. Insieme la coppia parteciperà, dunque, ad un gioco alcolico "non convenzionale" con l'amico Atticus Link.

La lista delle guest star dell'ottava puntata di Grey's Anatomy 17

Se la trama ufficiale di Grey's Anatomy 17x08 non fornisce ulteriori dettagli, la lista delle guest star svela che prenderanno parte all'episodio alcuni attori di Station 19 dando vita ad un mini crossover tra le due serie.

Sebbene non siano stati chiariti i motivi di tale partecipazione, risulta certo che Stefania Spampinato (Carina DeLuca), Danielle Sauvre (Maya Bishop) e Jason Winston George (Ben Warren) saranno inclusi nella narrazione.