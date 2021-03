Il Paradiso delle Signore terminerà una settimana molto emozionante venerdì 5 marzo. Secondo le anticipazioni della puntata, al centro delle scene ci sarà Ludovica. La ragazza sarà ospitata da Armando per scappare da Castrese, ma il malvivente scoprirà il suo piano e la aggredirà ugualmente. Inoltre, Agnese presa dai sensi di colpa nei confronti di Giuseppe andrà a parlare con Don Saverio che la incoraggerà a salvare il suo matrimonio. Infine, il servizio fotografico per la promozione dell'abito "british" di Gabriella si rivelerà un vero successo e Vittorio ne sarà entusiasta.

La promozione del nuovo abito di Gabriella darà soddisfazioni a Vittorio e si rivelerà un successo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di venerdì, 5 marzo, raccontano che Sergio Castrese continuerà a minacciare Ludovica e in suo aiuto arriveranno Marcello e Armando. I due amici, infatti, non lasceranno da sola la ragazza e ospiteranno la signorina Brancia a casa loro. Quando saranno da soli, Ferraris si raccomanderà con Ludovica di non avvicinarsi troppo a Barbieri, perché non vorrebbe vederlo soffrire ancora, illudendosi che tra loro possa nascere una storia d'amore. Purtroppo, però, il piano di Ludovica verrà scoperto dal Mantovano che si introdurrà furtivamente in casa di Armando e aggredirà la ragazza. Intanto, al Paradiso, il servizio fotografico per la promozione del nuovo abito di Gabriella si rivelerà un vero successo, anche grazie alla collaborazione degli speciali protagonisti che ancora una volta non deluderanno le aspettative di Vittorio Conti.

Il cambiamento di Giuseppe porterà confusione in Agnese che andrà a confessarsi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 5 marzo rivelano che nella puntata che andrà in onda venerdì Agnese si sentirà molto confusa. La donna è ancora innamorata di Armando, ma non potrà fare a meno di notare il cambiamento di Giuseppe e si rivolgerà a Don Saverio in cerca di conforto.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La signora Amato confiderà al suo parroco di amare profondamente Armando, ma il consiglio che riceverà sarà quello di concentrarsi sulla sua famiglia. Secondo Don Saverio, infatti, Agnese dovrebbe mettere da parte i suoi sentimenti che prova per il magazziniere e recuperare il rapporto con Giuseppe che resta comunque il padre dei suoi figli. Dopo la confessione, la donna sentirà che è arrivato il momento di prendere una dolorosa decisione: dovrà scegliere se rinunciare alla sua storia d'amore e mettere al primo posto la sua famiglia, oppure ascoltare il suo cuore e portare avanti la difficile relazione con Armando.