Il numero 41 della rivista ‘Forbes Italia’ è dedicato agli under 30 italiani del 2021, in particolare è presente l'elenco dei 100 Professionals dell'anno. Tra di loro risulta selezionata la web influencer Ludovica Pagani.

La giovane bergamasca sta vivendo un momento molto importante a livello professionale: è impegnata su Radio 105 ogni weekend con ‘105 Casa Pagani’, mentre nel frattempo con ‘Casa Pagani’ sul proprio canale YouTube è giunta alla sua seconda stagione. Inoltre Ludovica è stata scelta come nuovo come volto ufficiale per presentare eSerie A, un nuovo torneo tutto virtuale.

Blasting News l’ha contattata per parlare del periodo intenso che sta vivendo.

Ludovica Pagani: 'Ho sempre sognato di fare conduzione'

Ludovica non possiamo che cominciare commentando la notizia riguardante ‘Forbes Italia’. Cosa provi ad essere inserita nel numero dedicato agli Under 30 italiani del 2021, con l’inserto 100 Professionals del 2021?

“Dico la verità, mi hanno mandato la notizia dei miei amici. È super emozionante. Non me l’aspettavo proprio, neanche lontanamente. Sono molto contenta, perché è una cosa che mi rende orgogliosa ovviamente”.

Di recente sei stata anche selezionata per presentare la eSerie A. Ci racconti di cosa si tratta e le tue emozioni riguardo questa tua nuova avventura?

“Proprio come il campionato di Serie A c’è quello di eSerie A, con il gioco Fifa, nel quale i player migliori si sfidano, è una competizione.

Io devo condurre e quindi presentare i vari giocatori, commentare le partite con gli ospiti in studio. È un’esperienza veramente intensa perché andiamo in diretta fino alle dieci e mezza di sera. È gratificante e mi trovo molto bene con tutto lo staff. Io ho sempre sognato di fare conduzione e sono tanto felice per questo progetto”.

Tu giochi ai videogiochi?

“Giocavo prima, quando ero un po’ più piccola. Con il lavoro non ho tanto tempo ma ho giocato a Fifa”.

Anche i videogiochi si stanno evolvendo con tornei anche a livello mondiale. Possiamo dire che il virtuale è più che mai realtà?

“Non sono molto d’accordo che il virtuale sia uguale alla realtà, ma sta sicuramente prendendo sempre più piede. Soprattutto a causa di questa pandemia dove si deve stare a casa.

Internet è veramente spopolato anche con le serie televisive. Io ne sono molto appassionata”.

Ludovica Pagani: 'Ho una squadra per cui simpatizzo'

Parlando, invece, di Serie A e di calcio, ti vediamo spesso in alcune poso con bandiere e maglie delle maggiori compagini del campionato. Qual è la squadra del cuore di Ludovica?

“Questa è una domanda che mi fanno tutti ma rispondo sempre allo stesso modo, ovvero non lo dico. Ho una squadra per cui simpatizzo ma ancora lo tengo per me”.

Possiamo però fare un in bocca al lupo all’Atalanta per il ritorno di Champions League contro il Real Madrid visto che sei bergamasca?

“Assolutamente sì. Forza Bergamo”.

Ludovica Pagani tra YouTube e Radio 105

Per te un periodo veramente molto intenso a livello professionale. Il tuo ‘Casa Pagani’ che si divide tra YouTube e Radio 105. Avevi intenzione di proseguire sul web dopo la prima stagione?

“Avevo già intenzione di fare la seconda stagione su YouTube.

Da qui l’intenzione di chiamarlo ‘105 Casa Pagani’ in radio.

Quali differenze ci sono tra web e radio?

“Su YouTube si è al livello di conduzione televisiva. Sei in video e conta molto l’espressione, come ti muovi. Inoltre ci sono gli ospiti in studio quindi anche un’interazione diversa. In radio sono da sola per due ore e si intervallano i minuti parlati con le canzoni. Ti fa da palestra, facendoti capire quando entrare, quando uscire, stare sempre sul pezzo perché devi reggere gli spazi vuoti, seguire una scaletta anche se è bello se ci metti del tuo. Sono due cose completamente diverse. In una serve che tu abbia una bella parlantina, nell’altra ha un impatto anche visivo”.

Nell’era dei video, tra televisione, Internet quante soddisfazioni hai nel vedere attraverso i social che le persone seguono il tuo programma anche in radio?

“Mi avevano detto che era difficile, specialmente nei weekend. La gente è in giro e si rilassa. Gli orari preferibili sono la mattina quando si va al lavoro o la sera quando si ritorna a casa. Sono tutti super contenti perché ha un’interazione molto alta per andare in onda nei fine settimana. Vuol dire che la gente accende la radio per ascoltare te”.