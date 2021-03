Rosalinda Cannavò è stata una delle ospiti, presenti in studio, durante la puntata di Live - Non è la D'Urso di domenica 14 marzo. Mentre l'ex concorrente del Grande Fratello Vip era nel salotto della conduttrice partenopea, a Non è l'Arena sono state trattate le vicende attinenti all'Aresgate. In base a quanto emerso nel corso della trasmissione di Massimo Giletti, sembrerebbe che Cannavò, in passato, avrebbe frequentato un santone.

Rosalinda Cannavò non rilascia interviste sull'Aresgate

Un'inviata della trasmissione di Massimo Giletti ha provato ad intervistare Rosalinda Cannavò, ma l'ex concorrente della quinta edizione del GF Vip, avrebbe rifiutato di rispondere alle domande della giornalista, dichiarando: ''Non rilascio interviste, mi dispiace''.

Anche il fidanzato dell'ex gieffina, Andrea Zenga, ha optato, come la sua compagna, per non rilasciare alcuna intervista, affermando che, se qualcuno avesse dovuto parlare fra i due, lo avrebbe fatto, nel caso, soltanto Rosalinda.

Un testimone fa dichiarazioni su Rosalinda Cannavò

Dopo le dichiarazioni venute a galla al Grande Fratello Vip, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo in merito alle vicende legate all'agenzia Ares. In particolar modo, le indagini sono partite in seguito alle dichiarazioni fatte nella casa di Cinecittà sia da Massimiliano Morra, sia da Rosalinda Cannavò. Nel corso della loro permanenza nel reality di Canale 5, i due ex gieffini avevano parlato dell'esistenza di una setta di cui facevano parte entrambi e Adua Del Vesco aveva affermato che il produttore Teodosio Losito non si sarebbe suicidato.

Un testimone ha rilasciato dichiarazioni in merito a Rosalinda, durante la trasmissione di Massimo Giletti, andata in onda il 14 marzo. In particolar modo, la persona intervistata dal conduttore, a volto coperto, ha affermato che l'attrice avrebbe frequentato, in passato, un ragazzo di nome Christian Del Vecchio, presunto santone.

La vicinanza di Rosalinda Cannavò con il santone Christian

Nel corso della trasmissione di La 7 si è scoperta la presenza di una fotografia, che ritraeva Rosalinda Cannavò insieme a Patrizia Marrocco e a Christian. Una giornalista ha raggiunto la parlamentare, facendole domande sulla figura del presunto santone che, in passato, avrebbe curato dei malati con un olio.

Vedendo lo scatto, la politica ha rivelato un retroscena, dicendo che l'ex concorrente del Grande Fratello aveva condiviso sul suo profilo social la foto, ma poi la avrebbe rimossa. Marrocco ha dichiarato di essere stata lei a chiedere all'attrice di eliminare da internet quanto pubblicato. In merito al presunto santone, Patrizia ha rivelato di non essere a conoscenza che venissero chiesti soldi alle persone per le prestazioni di Del Vecchio e, inoltre, la parlamentare non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni su Rosalinda e il legame che la univa a Christian.