Oggi, 16 luglio, Helena Prestes compie 36 anni e a festeggiarla sono in tantissimi. Sui social, ad esempio, si possono trovare centinaia di messaggi d'affetto per la modella, da quelli degli amici più cari a quelli di persone che la supportano a distanza anche inviandole regali piuttosto costosi e di marca.

Il nuovo traguardo di Helena

Dopo aver portato a termine tutti gli impegni di lavoro che aveva Helena è volata in Sardegna, dove ha scelto di festeggiare il suo compleanno.

Il 16 luglio, infatti, Prestes compie 36 anni e nel suo fandom non si parla d'altro che dei tantissimi traguardi che la donna ha raggiunto sia nell'ambito professionale che in quello privato.

In questa giornata speciale, infatti, i sostenitori della modella le hanno dedicato bellissime parole, messaggi pieni d'affetto e di stima che sicuramente lei avrà letto e apprezzato.

I messaggi dei cari

Tra le tantissime persone che hanno fatto gli auguri a Helena sui social, ci sono anche diversi ex concorrenti del Grande Fratello con i quali ha stretto legami che stanno durando lontano dalle telecamere.

A dedicare dolci parole a Prestes nel giorno del suo 36° compleanno, infatti, sono stati: Mattia Fumagalli, Stefania Orlando, Amanda Lecciso e Luca Calvani.

A loro vanno ad aggiungersi tutti gli amici della modella, a partire dal fotografo Gabriele Miceli fino ad arrivare ai suoi agenti in America.

La simpatica dedica di Javier

Proprio in questi minuti anche Javier si è aggiunto alla lunga lista di persone che hanno voluto omaggiare Helena nel giorno del suo compleanno.

"Auguri alla cavallina pazza", ha scritto Martinez accanto ad un video che ha registrato tempo fa per far spaventare la fidanzata in casa.

Il pallavolista ha scelto di condividere con i fan un momento simpatico della sua quotidianità con Prestes, quindi nessuna dedica romantica o parole al miele che avrebbero fatto impazzire di gioia i sostenitori della coppia ribattezzata gli Helevier.

Al momento Helena e Javier dovrebbero essere insieme in Sardegna, ma non hanno ancora postato contenuti che possono confermare che sono in vacanza sull'isola dove vive tutta la famiglia di Martinez.