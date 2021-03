Continuano le puntate inedite di Tempesta d'amore, in onda in Germania a partire dal 2005. Attualmente, la TV Soap è giunta alla sua diciassettesima stagione e continua ad appassionare spettatori di tutte le età.

Nei prossimi episodi, i personaggi dovranno confrontarsi con nuovi intrighi e inaspettati colpi di scena. Alcuni si faranno trascinare dal loro cuore, mentre altri verranno divorati dai dubbi. Nel dettaglio, Rosalie si pentirà di non aver festeggiato il suo compleanno assieme a Michael, ma sarà troppo tardi per rimediare. Erik si metterà sulle tracce di Cornelius, ma rischierà di perdere la vita e Ariane dovrà recarsi alla clinica per un presunto avvelenamento.

Hildegard si dedicherà a eventi di beneficienza, mentre Max farà un regalo molto gradito a Vanessa.

Tempesta d'amore, trame tedesche: Rosalie non si sentirà all'altezza del suo ruolo

Rosalie farà di tutto per riscattare la sua reputazione. Organizzerà un evento dedicato alle donne, ma avrà pochissimo successo. Delusa e frustrata da questa situazione, si pentirà di non aver festeggiato il suo compleanno assieme a Michael. Sicuramente, sarebbe stata una serata molto più produttiva e ricca di emozioni. In preda ai sensi di colpa, si recherà al fienile, ma lo troverà deserto.

Per cercare di recuperare terreno nel suo nuovo ruolo, Rosalie si confronterà con Ariane. Quest'ultima le consiglierà di tenere un discorso per inaugurare i lavori delle terme, nella zona della foresta che dovrà essere disboscata.

Rosalie, però, non sarà molto convinta del piano e non si sentirà all'altezza. Anche Florian non si sentirà a suo agio, soprattutto quando assisterà alla distruzione del primo albero. Erik, al contrario, sarà pienamente soddisfatto.

Anticipazioni dalla Germania di Tempesta d'amore: Ariane verrà avvelenata e si recherà in clinica

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore, Christoph continuerà ad indagare sull'avvelenamento di Selina.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Per aggiungere nuove prove al suo repertorio, farà bere ad Ariane un caffè con la sostanza incriminata. La donna, come previsto, inizierà a sentirsi male e Michael, notando le sue condizione, le suggerirà di recarsi in ospedale per farsi visitare. Una volta giunta sul luogo, Ariane verrà sottoposta a una risonanza magnetica e a un prelievo di sangue.

Nel frattempo, Hildegard vorrà sfruttare la sua vittoria al concorso di cucina per organizzare nuovi eventi. La donna vorrebbe donare tutti i soldi ricavati in beneficienza. In effetti, il suo piano sembrerà funzionare perché, nel giro di poco tempo, riceverà numerose prenotazioni.

Erik andrà alla ricerca di Cornelius e verrà colpito

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore svelano che Vanessa sarà molto delusa dal suo percorso post-operatorio. Max, per cercare di tirarle su il morale, le regalerà l'autobiografia di un famosissimo tiratore di scherma. Il libro sarà incentrato sulla ripresa dello sportivo dopo un suo tragico infortunio. Vanessa apprezzerà così tanto questo libro da contattare il protagonista.

Intanto, Lars parlerà a Erik del nascondiglio di Cornelius.

L'uomo, inizialmente, vorrà andare alla polizia, ma Ariane lo convincerà prima ad assicurarsi della veridicità di quella informazione. Erik, così, andrà nel bosco alla ricerca di Cornelius. Le cose, però, prenderanno una piega del tutto inaspettata, soprattutto quando Erik verrà colpito.