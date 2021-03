Non sembra esserci pace per DayDreamer -Le ali del sogno: la soap turca con protagonista Can Yaman e Demet Ozdemir non andrà in onda il 27 marzo. Secondo le ultime anticipazioni, l'appuntamento con la serie era previsto anche il sabato, ma leggendo il palinsesto ufficiale pubblicato sul sito Mediasetplay.it emerge che dopo Beautiful e Una vita verrà trasmesso Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Quali altre novità c'è da aspettarsi?

Salta l'appuntamento di sabato con la soap turca

DayDreamer sabato 27 marzo doveva andare in onda dalle 15:30 alle 16:05 circa, visto che Amici è passato alla fase serale.

Ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato: la soap rimane confermata nel suo appuntamento dal lunedì al venerdì, ma non in quello del sesto giorno della settimana. Il motivo di tale decisione non è stato reso noto, ma di certo non farà piacere alle fan della tormentata quanto romantica storia d'amore di Can e Sanem.

Il pubblico che segue la fortunata serie, infatti, ha lamentato più volte insofferenza rispetto ai numerosi cambi di programmazione. La soap che ha da subito conquistato il pubblico italiano, infatti, dopo i primi mesi estivi di regolare messa in onda nei giorni feriali, ha subito innumerevoli variazioni per ciò che concerne giorni e orari di messa in onda. Tra l'altro, anche l'appuntamento in prime time risulta attualmente sospeso.

Insomma, pare evidente che la soap è destinata a tenere con il fiato sospeso le fan, non solo per le avventure dei protagonisti ma anche per le variazioni a cui è destinata ad andare incontro.

Can Yaman protagonista delle soap di Canale 5

L'appuntamento con DayDreamer è fisato quindi per lunedì 29 marzo, ma le follower di Can Yaman possono stare tranquille, perché probabilmente durante l'estate 2021 Mr Strong (Bay Yanlis) verrà mandato in onda su Canale 5 per la gioia del pubblico femminile.

Intanto, per Can e Sanem arriveranno momenti duri da superare, ma il lieto fine alla fine arriverà anche per i due giovani.

Sabato 27 marzo, però, i telespettatori potranno deliziarsi con i numerosi ospiti di Silvia Toffanin. Tra di loro ci sarà anche l'affascinante Francesco Arca, che ha un ruolo nella fiction con Sabrina Ferilli, Svegliati amore mio.

Non resta quindi che attendere le novità nei palinsesti Mediaset. Non è escluso che la soap turca subisca nuove modifiche: infatti i fan sperano che Canale 5 dia ancora più spazio alla storia d'amore ambientata a Istanbul, che è stata capace di coniugare perfettamente tradizione e modernità.