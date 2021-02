Gli spoiler della famosa soap opera tedesca Tempesta d'amore riservano diverse novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 21 al 27 febbraio su Rete 4, Michelle e Paul trascorreranno una notte di passione insieme. Il Lindbergh aiuterà la donna a ritrovare i suoi gioielli e lei sarà assai riconoscente nei suoi confronti. In seguito Karl Kalenberg farà perdere le sue tracce e Christoph farà di tutto per ritrovare l'uomo, con lo scopo di recuperare i suoi soldi. Nel frattempo la relazione segreta di Robert e Vanessa verrà alla luce del Sole e la donna temerà che la vicenda possa compromettere il suo rapporto con il Saalfeld.

Tempesta d'amore: Tim rivela la verità a Franzi

Nelle nuove puntate di Tempesta d'amore, Michelle venderà i suoi gioielli e poi si renderà conto di essere stata truffata, ma Paul riuscirà a fermare il malvivente quanto prima e a restituire il tutto alla ragazza. Michelle sarà assai felice e sarà desiderosa di premiare Paul, così trascorrerà una notte d'amore insieme a lui. Nel frattempo Franzi scoprirà che Tim ha riscontrato una commozione cerebrale a causa dell'incidente al lago; la donna sarà molto più tranquilla dopo la notizia poiché aveva paura che potesse accadere qualcosa di peggio. In seguito Tim sarà stufo di prendere in giro la sua ex fidanzata così deciderà di raccontarle tutta la verità su quanto accaduto. Intanto Karl Kalenberg sembrerà scomparso e nessuno riuscirà ad avere sue notizie.

Cosa sarà successo all'ex marito di Ariane?

Christoph cerca Karl

Christoph farà di tutto per trovare Karl, nella speranza che l'uomo lo conduca nel nascondiglio dove Ariane ha nascosto i suoi soldi. Quest'ultima non perderà occasione per mettere in difficoltà l'albergatore e farà in modo di dargli una falsa pista. Frattanto Paul sarà assai pensieroso dopo aver trascorso una notte di passione con Michelle e sarà convinto che la donna sia ormai pronta a rinunciare al suo progetto di fare il giro del mondo, ma non tutto andrà come sperato dall'uomo.

In seguito, presso il Fürstenhof, tutti verranno a conoscenza della relazione tra Robert e Vanessa, ma la donna non sarà molto felice poiché avrà paura che, a causa delle troppe chiacchiere, il suo amato possa lasciarla. Al contrario, Robert vorrà rendere pubblica la storia con lei e Vanessa sarà molto stupita dalla sua decisione.

Tim si fa visitare da Michael

Rosalie si ritroverà in guai seri: i suoi tre finanziatori arriveranno al Fürstenhof all'improvviso e la donna non saprà cosa fare. La Engel farà di tutto per non essere smascherata e cercherà di evitare gli uomini all'interno dell'hotel, tanto da nascondersi, ma non ci riuscirà. Intanto Paul cercherà di convincere Michelle a godersi il presente e la loro relazione senza pensare troppo al futuro, mentre Tim continuerà a lamentare dolore alla spalla. Più tardi Franzi riuscirà a convincere il Saalfeld a farsi visitare da Michael. Successivamente Lucy riceverà una visita da parte dei suoi genitori e con loro fingerà di aver ormai superato la cotta per Paul, ma quando resterà finalmente sola la giovane non riuscirà più a resistere al forte dolore e si sfogherà.

Werner organizza un rally di auto al Fürstenhof

Ariane sarà molto soddisfatta poiché, grazie ai suoi intrighi, il Fürstenhof comincerà a soffrire di alcuni problemi finanziari. Intanto Werner deciderà di fare qualcosa per risollevare l'hotel e organizzerà un particolare evento: nella speranza di attirare clienti facoltosi, l'uomo darà vita a un rally di auto d'epoca presso il Fürstenhof. Poco dopo Ariane verrà a scoprire dell'idea del Saalfeld e sarà assai furiosa. In seguito Bela riceverà una bella notizia: l'uomo sarà contattato da un'azienda di droni, interessata a lui come responsabile della comunicazione. Franzi invece deciderà una volta per tutte di farsi da parte nei confronti di Tim poiché il giovane è ormai impegnato con Amelie e non vorrà creare problemi.

Frattanto Amelie sarà desiderosa di aiutare il suo fidanzato, ma inaspettatamente l'uomo la respingerà.

Ariane cerca di mettere Robert contro Werner

Rosalie chiederà a Michael e André di poter essere la loro coinquilina: lo chef sarà alquanto turbato dalla richiesta della giovane, mentre il medico si lascerà subito impietosire. Nel contempo Ariane vorrà escogitare un piano per ostacolare Werner e il suo grande evento presso il Fürstenhof: la donna cercherà di mettere Robert contro il padre, ma questo non basterà a bloccare il rally d'epoca. In seguito Alfons troverà uno strano amuleto grazie a una sonda. Poco dopo l'oggetto finirà nelle mani di Franzi che deciderà di regalarlo a Tim; l'uomo sarà molto felice per il gesto, ma non crederà nelle proprietà magiche dell'amuleto.

Frattanto Linda e André prepareranno insieme dei dolci: i due saranno sempre più vicini e dopo un momento di grande intimità la donna comincerà a sperare di poter essere perdonata. Successivamente Amelie troverà l'amuleto che Franzi ha regalato a Tim e, in preda alla gelosia, lo getterà nella spazzatura.

Lucy aiuta Bela

Ariane convincerà Robert a investire un'ingente somma di denaro nel progetto dell'hotel biologico e poi farà in modo che il Fürstenhof non riesca a ottenere la certificazione adatta. Nel frattempo Lucy aiuterà Bela a preparasi per il colloquio: nonostante le difficoltà iniziali, causate dall'imbarazzo, il giovane otterrà il lavoro tanto desiderato. Più tardi Tim farà uno strano sogno nel quale sarà presente Franzi, mentre Robert deciderà di far controllare gli armadietti del personale per verificare se ci siano tracce di piombo all'interno.

Poco dopo Ariane scoprirà la vicenda e sarà assai preoccupata che il Saalfeld possa trovare i soldi nascosti, così si appresterà a cercare un altro posto. Successivamente Linda sarà disperata poiché si renderà conto che André non ha intenzione di perdonarla, così Werner e Christoph cercheranno di consolarla in tutti i modi, ma non sarà tanto facile. Infine Tim non farà altro che pensare al sogno con Franzi; inoltre il giovane riuscirà a stare meglio e i suoi dolori alla spalla scompariranno improvvisamente. Il Saalfeld non riuscirà a capire come tutto ciò sia possibile e neanche Michael saprà dare tante spiegazioni allo strano evento.