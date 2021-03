Nelle puntate di Tempesta d'amore, che andranno in onda da lunedì 28 marzo a sabato 3 aprile 2021 vedremo che Tim rimarrà vittima di un incidente elettrico. Questo spingerà il giovane ad avere una visione nei pochi istanti nei quali si troverà tra la vita e la morte.

A Bichlheim, invece, si verificherà la caduta di un meteorite e Andrè e Rosalie proveranno a rubarlo dopo aver scoperto il suo valore. Christoph, invece, inizierà a lavorare per una fondazione benefica, ma si rivelerà solo un piano per riuscire a mettere in atto un colpo contro Werner e Robert.

Tim rimane vittima di un incidente in Tempesta d'amore

Le anticipazioni della prossima settimana di Tempesta d'amore rivelano che Christoph comincerà a lavorare ad un'iniziativa benefica. Il suo, però, non sarà altro che un piano finalizzato a guadagnare i soldi per poter comprare le azioni di Werner e Robert. Successivamente, poi, vedremo che Christoph e Tim si cimenteranno nella riparazione di un guasto elettrico. Improvvisamente, però, il secondo rimarrà fulminato e il suo cuore smetterà di battere per alcuni secondi. In tali istanti, durante i quali si troverà tra la vita e la morte, il giovane avrà una visione. Il ragazzo vedrà Frenzi la quale lo esorterà a riprendersi. Una volta ripresa conoscenza, però, Tim nasconderà la vera natura di questa apparizione.

Anticipazioni al 3 aprile: la caduta di un meteorite

Il protagonista, infatti, per non ferire i sentimenti di Amelie descriverà in modo estremamente minuzioso il sogno ma, invece di dire che la persona vista sia Frenzi, farà il nome della sua fidanzata. Quando Frenzi scoprirà cosa ha visto il suo ex durante quegli istanti, rimarrà senza parole. Lucy, dal canto suo, sarà convinta che tra i due ci sia un legame magico.

Intanto, a Bichlheim cadrà un meteorite. Alfons si metterà alla ricerca della pietra e finirà per trovarla proprio all'interno del suo giardino. Successivamente, allora, comincerà uno studio su di essa al quale Andrè e Rosalie sembreranno poco interessati. I due nuovi soci, però, cambieranno completamente idea nel momento in cui scopriranno l'effettivo valore dell'oggetto.

Problemi tra Vanessa e Robert

Per tale ragione progetteranno un piano per rubare la pietra. Werner, dal canto suo, si rivolgerà ad un vecchio amico nella speranza di poter salvare il Furstenhof. Ariane, però, riuscirà a far saltare l'accordo. La donna, inoltre, chiederà anche a Selina di spiare Christoph. Tra Vanessa e Robert, invece, ci sarà qualche discussione nelle prossime puntate di Tempesta d'amore. I due trascorreranno una notte di baldoria a Monaco e la ragazza comincerà a convincersi dei sentimenti del suo compagno. Poco dopo, però, dovrà ricredersi. La protagonista, infatti, rimarrà male per un gesto di Saalfeld e proverà a farlo ingelosire. Il risultato, però, non sarà affatto quello sperato.