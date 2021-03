A pochi giorni di distanza dal suo trionfo al GF Vip Tommaso Zorzi è tornato a parlare della sua esperienza nel reality show nel corso della puntata del 6 marzo di Verissimo. L'influencer non ha risparmiato velenose stoccate ad alcuni suoi ex coinquilini dopo aver ripercorso la sua esperienza nel programma di Canale 5. Nel mirino del 25enne sono finite Giulia Salemi, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta definite "falsa, 'strafalsa' e falsissima". "Quando sono uscito da qui ho visto alcune cose di Maria Teresa che non mi sono piaciute" - ha spiegato il milanese prima di far chiarezza sul suo rapporto con la fidanzata di Pierpaolo Pretelli.

"Per me la parola amicizia è importante e le persone alle quali sono legato sono tre o quattro e tra queste non c'è Giulia".

Inoltre Tommaso ha precisato di aver superato alcune incomprensioni con Aurora Ramazzotti: "Avevamo litigato per colpa mia" - ha riferito Zorzi che poi, stuzzicato da Silvia Toffanin, ha riferito che non andrebbe a cena con diversi ex compagni di avventura al Grande Fratello Vip. "L'elenco è lungo. Sicuramente non andrei a cena con Maria Teresa e Giulia".

Zorzi contro Maria Teresa Ruta a Verissimo: 'Falsissima'

Nel corso dell'avventura al GF Vip Tommaso Zorzi ha legato quasi immediatamente con Stefania Orlando con la quale è nato un solido rapporto di amicizia che non è stato intaccato neanche da alcune accese discussioni.

Stesso discorso per Francesco Oppini che ha letteralmente stregato l'influencer che non ha nascosto di essersi preso una cotta per lui.

Con gli altri protagonisti del reality show di Canale 5 i rapporti sono stati altalenanti anche se con Guenda Goria e Maria Teresa Ruta sembrava aver trovato un buon feeling. Gli equilibri sono mutati dopo che l'ex conduttrice della Domenica Sportiva ha raccontato di un presunto flirt con Francesco Baccini.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il 25enne è tornato a parlare della sua esperienza nella casa più spiata dagli italiani nel corso della puntata di Verissimo del 6 marzo. A sorpresa Tommaso ha definito "falsissima" Maria Teresa. "Penso che abbia creduto di essere una stratega" - ha affermato il milanese senza fare giri di parole.

Tommaso: 'Con Giulia e Pierpaolo non andrei a cena'

Rapporti tesi anche con Giulia Salemi con Zorzi che ha dichiarato che i problemi con l'italo-iraniana sono iniziati prima dell'esperienza al GF Vip.

"Non la ritengo un'amica ma ci sentivamo spesso. La contattai per la presentazione del mio libro ma, dopo avermi fatto gli auguri, non mi ha detto che anche lei stava per pubblicarne uno" - ha raccontato il 25enne precisando che la fidanzata di Pretelli anticipò di qualche giorno l'uscita del libro dopo la loro conversazione.

Tensioni che sono continuate anche nella casa del GF Vip con l'influencer che ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di tendere la mano alla 27enne. "Non sarà mai mia amica" - ha puntualizzato Zorzi che, durante la reunion con Stefania Orlando, ha precisato che non andrebbe a cena con diversi ex coinquilini. "Sicuramente non ci andrei con Giulia, Pierpaolo Pretelli, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. Oltre che con Stefania uscirei con Andrea Zelletta, Rosalinda e Zenga".