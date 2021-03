Durante la terza puntata dell'Isola dei Famosi - trasmessa lunedì 22 marzo su Canale 5 - Akash Kumar è stato eliminato dal reality show. Sebbene il naufrago abbia avuto la possibilità di restare su Parasite Island, ha deciso di tornare in Italia. Una volta tornato in possesso del suo profilo Instagram, Kumar è stato protagonista di un duro sfogo. In una delle tante storie, il modello ha reso pubblici anche alcuni messaggi ricevuti da Tommaso Zorzi prima di approdare in Honduras.

Akash a Zorzi: 'Ti ho mangiato'

Akash Kumar dopo essere stato eliminato dall'Isola dei Famosi dovrà restare in hotel in quarantena prima di poter tornare in Italia per via del protocollo anti-contagio.

Durante la notte l'ex naufrago è stato protagonista di una serie di storie su Instagram. Dopo i primi scontri avvenuti in diretta con Tommaso Zorzi, quest'ultimo aveva poi cercato di creare un clima più disteso.

Akash, invece, sembra non aver perdonato l'affronto dell'opinionista. Il modello così ha deciso di pubblicare alcuni screenshot che mostrano dei messaggi ricevuti da Zorzi. Dalla chat è emerso che Tommaso abbia chiesto un incontro ad Akash.Tuttavia, Kumar ha liquidato in modo frettoloso l'opinionista. Sulle chat Akash Kumar ha espresso un suo commento: "Caro Tommaso, sono stato un signore con te". Secondo l'ex naufrago l'opinionista avrebbe cercato di rovinarlo, ma non ci sarebbe riuscito: "Ti ho mangiato". Infine, il modello ha sostenuto che la televisione ha bisogno di persone come Zorzi.

Akash fa mea culpa sul reality show

In un'altra storia di Instagram, Akash Kumar ha confidato di essersi pentito di aver partecipato all'Isola dei Famosi. Il giovane ha riferito che se avesse parlato in diretta di certi argomenti il "cinema" sarebbe giunto al capolinea. Inoltre, il modello ha chiosato: "Questo trash non mi appartiene".

L'ex concorrente del reality show di Canale 5 si è detto sicuro di essere stato eliminato solamente perché ha avuto il coraggio di esprimere il suo pensiero.

Il giovane è sicuro di essere uscito a testa alta dal programma, visto che è riuscito a vincere anche la prova di forza contro Gilles Rocca.

La stoccata a Zorzi e Lamborghini

La notte di Akash Kumar è stata molto lunga. Il modello dagli "occhi di ghiaccio" ha cercato di documentarsi su tutto quello che è stato detto nei suoi confronti in questi giorni.

Il diretto interessato ha commentato con sarcasmo la presunta operazione per cambiare il colore degli occhi, spiegando che l'invidia è una brutta bestia.

L'ex naufrago ha spiegato che lui alle spalle ha una carriera avviata mentre di Tommaso Zorzi fino a due anni fa nessuno sapeva niente. Il giovane non ha rispamiato neanche Elettra Lmaborghini, accusandola di avere fatto più campagne lui con Vogue che dischi lei sulle varie piattaforme digitali.

Infine, Ahask Kumar ha concluso con un auto-celebrazione: "Non avete vinto, ho vinto io".