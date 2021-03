Dopo aver visto la partenza del padre Aziz, i fratelli Divit dovranno salutare anche la madre. Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno, infatti, rivelano che Huma deciderà di abbandonare Istanbul in seguito ad una delusione amorosa provocata da Selim. La donna scoprirà che il truffatore sarà interessato a Melahat e che l'unica mira dell'uomo saranno i soldi della parrucchiera. Questa notizia umilierà particolarmente Huma che, dopo aver abbracciato i suoi figli, partirà per cambiare vita.

Selim, il truffatore sconvolge la vita di Huma

Le ultime puntate di DayDreamer saranno dense di colpi di scena, non solo per i protagonisti Can e Sanem ma anche per gli altri personaggi della fortunata soap.

La partenza improvvisa di Aziz farà avvicinare Selim a Huma, ma dopo aver fatto pagare alla donna un conto salato al ristorante, illudendola di essere interessato sentimentalmente a lei, le mire dell'uomo si rivolgeranno verso Melahat. La parrucchiera dirà a tutti di aver ereditato una grossa somma si denaro e Selim ben presto si fingerà interessato a lei.

Durante le riprese di uno spot che Can e Sanem organizzeranno nel quartiere degli Aydin, Melahat rivelerà a Huma che Selim non intende più frequentarla poiché ormai fa coppia con lei. A questo punto, Huma resterà turbata dalla situazione che si è venuta a creare. La delusione della madre dei Divit però sarà destinata a crescere ulteriormente, in quanto ben presto la vera natura di Selim verrà fuori.

Huma saluta i figli

Durante una lite, Selim scoprirà che in realtà Melahat non ha ereditato nulla. La notizia della grossa somma di denaro era solo una truffa messa in piedi da un finto avvocato che intendeva estorcere dei soldi alla pettegola del quartiere per poter istruire una pratica inesistente. Selim, messo di fronte alla verità, non potrà far altro che scappare via senza salutare nessuno.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Questo avvenimento getterà nello sconforto Huma, la quale capirà che anche l'interesse iniziale di Selim nei suoi confronti non era reale ma indirizzato solo al suo denaro. La signora così prenderà una decisione inaspettata, ossia quella di lasciare per un periodo non ben definito la Turchia, in modo tale da poter riprendere in mano la propria vita.

Il saluto ai figli sarà molto tenero: nonostante i dissapori degli ultimi anni, Huma, Can ed Emre si stringeranno in un abbraccio che simboleggerà l'affetto ritrovato. Insomma, dopo Aziz anche Huma lascerà Istanbul e così i fratelli Divit dovranno andare avanti senza la presenza di entrambi i genitori.