I telespettatori di Una vita dovranno presto dire addio a Ursula e agli altri personaggi che hanno popolato Calle Acacias negli ultimi anni. Arrivata alla settima stagione, la produzione spagnola ha deciso di chiudere definitivamente la telenovela iberica, che sin dall'inizio della sua messa in onda ha fatto affezionare milioni di fan.

Le ultime puntate di Una Vita sono in corso tuttora in Spagna, mentre in Italia verranno trasmesse tra circa un anno. I fan della soap opera iberica dovranno prepararsi ad un finale decisamente insolito: Acacias e i suoi abitanti saranno vittime di un brutto attentato, dopo il quale la vita di tutti cambierà per sempre.

Spoiler Una Vita: ad Acacias esplode una bomba

Nella soap opera Una Vita i telespettatori assisteranno a un salto temporale di cinque anni. Dapprima, in una giornata come tante Don Ramón uscirà di casa insieme alla moglie Carmen, al figlio Antonito e a sua moglie Lolita. I tre saranno impegnati con delle commissioni e nel mentre Antonito deciderà di concedersi una pausa rilassante: l'uomo prenderà un caffè presso il bar Nuovo Secolo, in compagnia del suo amico Felipe e del nipote Moncho. In seguito accadrà qualcosa di inaspettato e spaventoso, all'improvviso tutti sentiranno un forte boato e non ci vorrà molto prima di capire che sia esplosa una bomba.

Dopo lo scoppio, il quartiere sarà completamente devastato, mentre per colpa dei detriti e della polvere e nessuno riuscirà a capire chi possa aver causato una tragedia simile.

Successivamente l'attentato verrà rivendicato dagli anarchici e si scoprirà che l'ordigno era stato nascosto in un piccolo paniere.

Carmen perde la vita

Lolita assisterà allo scoppio della bomba dall'interno di una bottega e subito dopo si precipiterà fuori per accertarsi della situazione: la donna sarà disperata quando vedrà la carrozzina del piccolo Moncho, incustodita e ricoperta di calcinacci, anche se il bambino non riporterà nessuna ferita e si salverà.

In seguito Lolita sarà attirata da un grido di dolore: la voce udita sarà quella di Ramon Palacios, che disperato stringerà tra le braccia la sua amata Carmen. La donna perderà la vita a causa dell'esplosione, ma non sarà l'unica vittima. Più tardi Lolita si renderà conto che Antonito è riverso a terra in cattive condizioni, così chiederà aiuto disperatamente per soccorrerlo il prima possibile.

Palacios verrà portato immediatamente all'ospedale, ma la corsa si rivelerà vana, poiché l'uomo morirà poche ore dopo. A quel punto Lolita si ritroverà vedova e sola a crescere il piccolo Moncho.

Felipe sopravvive all'esplosione

Felipe Alvarez Hermoso sopravvivrà all' dell'esplosione: l'uomo perderà i sensi, ma si risveglierà grazie alle urla degli abitanti. L'avvocato troverà la forza per rialzarsi, ma si ritroverà davanti una scena terribile, di distruzione e morte. L'attentato segnerà la fine dell'amata telenovela iberica e all'improvviso i telespettatori assisteranno a un salto temporale di 5 anni, nel quale i protagonisti di Acacias si ritroveranno nel 1920. I protagonisti saranno invecchiati e segnati per sempre dall'attentato.