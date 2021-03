Le anticipazioni della soap opera Una vita sono ricche di sorprese. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Bellita Del Campo dovrà affrontare alcuni problemi dovuti a vecchi rancori: Margarita, infatti, nutrirà una forte invidia per la sua vecchia amica e sarà desiderosa di vendicarsi.

In particolare la moglie di Carchano organizzerà un diabolico piano per eliminare definitivamente la sua rivale. Margarita, però, dovrà fare i conti con l'astuzia di Emilio Pasamar, il quale riuscirà a scoprire le intenzioni della donna. Nel frattempo Bellita si ammalerà e neanche i medici riusciranno a fare una diagnosi.

Una vita: Margarita invidiosa di Bellita

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Bellita Del Campo e Margarita sembreranno aver ritrovato la tranquillità, ma si tratterà soltanto di apparenza. La cantante argentina, infatti, dopo tanti anni non riuscirà ancora a darsi pace e sarà convinta che la sua carriera non sia mai decollata per colpa di Bellita. Quest'ultima, una trentina di anni prima, infatti prese il posto di Margarita in una tournée musicale, poiché la donna aveva avuto un brutto incidente ed era stata costretta a rinunciare ai suoi progetti.

Prima della vicenda, Bellita e Margarita erano legate da una bella amicizia, ma il loro rapporto terminò dopo che la Del Campo era riuscita a dare inizio alla propria brillante carriera.

Con il passare del tempo l'invidia provata da Margarita nei confronti di Bellita è cresciuta sempre più, tanto da volersi vendicare dell'ex amica una volta per tutte.

Bellita beve il tè avvelenato

Margarita deciderà di mettere in atto la propria vendetta nei confronti di Bellita, così comincerà ad avvelenare il suo tè ogni giorno. Del Campo accuserà dei forti dolori che la costringeranno a stare a letto.

Nel frattempo Cinta e José Dominguez saranno assai preoccupati per Bellita e non riusciranno a capire come sia possibile che la donna si sia ammalata così all'improvviso, dato che fino a quel momento godeva di ottima salute. Più tardi Margarita fingerà di essere molto preoccupata per l'amica: Bellita lotterà tra la vita e la morte e i medici non riusciranno a capire come curare la donna.

Emilio Pasamar, intanto, noterà un comportamento molto strano da parte di Margarita, soprattutto dopo averla vista preparare una quantità esagerata di tè.

Emilio scopre Margarita con il sacchetto di veleno in mano

Emilio avrà dei sospetti nei confronti di Margarita, poiché la donna non farà altro che preparare del tè per Bellita, così l'uomo deciderà di indagare per vederci più chiaro e comincerà a spiare tutti i movimenti della "sospettata". In seguito Emilio e la cameriera Arantxa sorprenderanno la moglie di Carchano ad "armeggiare" in cucina con uno strano sacchetto tra le mani, poi la donna si appresterà a lasciare la stanza, ma nella fretta farà cadere la prova delle sue malefatte. A trovare il sacchetto sarà Emilio, il quale sarà assai curioso di scoprirne il contenuto: il giovane lo aprirà subito e annusando la sostanza all'interno capirà subito che si tratta di veleno.

Dopo tale scoperta, Pasamar andrà ad avvisare la moglie Cinta e il suocero José. Intanto Margarita riuscirà a darsi alla fuga, mentre tutti quanti saranno impegnati a stare al fianco di Bellita e a cercare un antidoto in grado di salvarle la vita.