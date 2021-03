Quando Vittorio scopre il tradimento di Marta? Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore finalmente danno le risposte tanto attese dai telespettatori. Nella prima settimana di aprile 2021 infatti, tutta la verità verrà a galla. La situazione precipiterà in men che non si dica, visto che Conti rimarrà coinvolto in un incidente proprio quando sta per raggiungere la moglie a Parigi.

Alessandro Tersigni, ospite a Oggi è un altro giorno, ha dato ulteriori dettagli su ciò che succederà nel corso delle prossime puntate. Il suo matrimonio con Marta giungerà al capolinea?

Vittorio scopre il tradimento di Marta, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Nei prossimi episodi della soap, Conti capirà il motivo di tutte le bugie della moglie raccontate quando era a New York, così come la sua non voglia di tornare a Milano cercando una banale scusa per restare più tempo possibile a Parigi. Certo, Margherita ha il morbillo, ma non è così grave da giustificare la sua necessaria presenza. E' evidente che non abbia la forza di affrontare Vittorio, ora che Dante è in città.

Nella puntata Il Paradiso delle Signore di lunedì 29 marzo, Adelaide ha tentato inutilmente di convincere Dante a lasciare in pace Marta. Come se non bastasse, Fiorenza la terrà sotto ricatto con la minaccia di raccontare a tutti la verità sul legame tra la nipote e Romagnoli.

L'obiettivo della vicepresidentessa è quello di ottenere un posto di prestigio al Circolo, affossando Adelaide.

Il carattere volitivo e orgoglioso della contessa sarà un grosso problema. Rischierà infatti di far trapelare tutto, mettendo a repentaglio la reputazione dei Guarnieri, già coinvolti in passati scandali poi superati non senza difficoltà.

Arriverà inevitabile il momento in cui Vittorio verrà a conoscenza del tradimento di Marta, come reagirà?

Alessandro Tersigni ospite a Oggi è un altro giorno parla di Vittorio e Marta

Serena Bortone ha intervistato Alessandro Tersigni nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno. La domanda che tutti i telespettatori si pongono riguarda ovviamente quando Conti scoprirà il tradimento di Marta e quale sarà la sua reazione.

A tal proposito, l'attore ha anticipato: ''Vittorio lo verrà a sapere dalla cugina di Dante. Potete immaginare cosa succederà''. E, stando agli spoiler della puntata Il Paradiso delle Signore in questione - ovvero quella del 2 aprile 2021 - accadrà davvero di tutto.

Dopo che Fiorenza lo metterà al corrente di ciò che ha scoperto, Vittorio partirà subito per Parigi per raggiungere Marta. Il viaggio però non andrà come previsto, visto che Conti avrà un incidente. Tornato piuttosto malconcio a Milano, sarà Beatrice a occuparsi di lui.