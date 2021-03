Continua l'appuntamento con UPAS, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Gli spoiler della puntata del 18 marzo svelano nuovi colpi di scena per gli abitanti di Palazzo Palladini. Rossella (Giorgia Gianetiempo) ha scoperto che il fidanzato si vede con Clara (Imma Pirone). La ragazza decide pertanto di affrontarlo. Niko (Luca Turco) fa una proposta inaspettata a Susanna (Agnese Lorenzini). La piccola Irene (Greta Putaturo) si appresta a preparare una sorpresa per Filippo (Michelangelo Tommaso) in occasione della festa del papà. Qualcuno però non sembra amare queste ricorrenze.

UPAS, spoiler 18 marzo: confronto fra Rossella e Patrizio

Le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole in onda giovedì 18 marzo rivelano che Rossella è venuta a conoscenza della tresca tra Patrizio e Clara. La ragazza è stata informata da Ilaria (Greta Berti), la quale ha visto il giovane chef parlare in tono confidenziale con la compagna di Alberto. Motivo per cui la figlia di Silvia decide di affrontare il fidanzato. Gli spoiler della puntata del 18 marzo di UPAS non preannunciano cosa dirà Giordano (Lorenzo Sarcinelli) a sua discolpa, e se eventualmente confesserà alla fidanzata come sono andate le cose tra lui e Clara. Di certo Rossella resterà profondamente delusa dal comportamento del suo ragazzo. Non è da escludere che tra i due possa esserci una nuova rottura.

UPAS, anticipazioni episodio 18 marzo: Niko fa una proposta a Susanna

Susanna e Niko, dopo una burrascosa chiusura, sembrano aver messo da parte le tensioni legate al passato. Fra i due sembra essersi ricreata un'atmosfera di armonia, e quasi di complicità. Per il momento è presto per parlare di riavvicinamento, ma questi segnali fanno ben sperare il piccolo Jimmy.

Il figlio di Niko desidera che il suo papà torni con la ex compagna, che lui riteneva come una seconda madre. Il bambino si è inventato la storia dell'intervista pur di far ricontrare suo padre e Susanna. Nel frattempo Niko farà una proposta inaspettata alla sua ex fidanzata. Le anticipazioni non svelano di cosa si tratti nello specifico. Non è da escludersi che si possa trattare di una proposta di lavoro, dato che i due in passato sono stati anche una coppia professionale.

UPAS, trama 18 marzo: una sorpresa per Filippo

La narrazione di UPAS segue il tempo reale. Dunque la trama dell'episodio in onda giovedì 18 marzo parlerà dell'imminente festa del papà. La piccola Irene vorrebbe organizzare qualcosa di bello per sorprendere Filippo in occasione del 19 marzo. Sartori invece sembra non amare queste ricorrenze, e forse potrebbe non apprezzare gli sforzi della bambina.