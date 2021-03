Mercoledì 24 marzo in seconda serata è stata trasmessa la prima puntata del Costanzo Show. Tra gli ospiti del primo blocco ci sono stati anche Tommaso Zorzi e Giorgia Meloni. In particolare, il web influencer è stato criticato da alcuni utenti su Twitter per avere avuto un atteggiamento distensivo con la leader di Fratelli d'Italia. In risposta alle polemiche, Zorzi ha precisato che non avrebbe mai fatto il pollaio in un programma come quello di Maurizio Costanzo.

L'episodio incriminato

Tommaso Zorzi e Giorgia Meloni al Costanzo Show hanno avuto un atteggiamento piuttosto distensivo. I due ospiti di Maurizio Costanzo hanno parlato del tormentone estivo lanciato dal web influencer "Io sono Giorgia".

Vedendo Tommaso ridere e scherzare con la leader di Fratelli d'Italia, su Twitter alcuni utenti hanno criticato il 25enne meneghino. Scendendo nel dettaglio, alcuni telespettatori si aspettavano che Tommaso parlasse dell'approvazione della legge Zan, anziché chiedere alla politica cosa pensasse del voto esteso ai 16enni. Altri invece, si sarebbero aspettati di sentire qualche domanda sui diritti civili e i matrimoni gay. In poco tempo, su Twitter il nome "Tommaso Zorzi" è finito in trend topic con oltre 50.000 tweet.

La replica del web influencer

Il giorno seguente la messa in onda del Costanzo Show, Tommaso Zorzi ha scoperto di essere finito in tendenza su Twitter. Una volta compreso il motivo, ha fatto chiarezza sulla sua posizione. In una serie di stories di Instagram, il diretto interessato ha chiosato: "C'è una parte di gente che si aspettava che io ieri al Costanzo facessi il pollaio riguardo la legge Zan con Meloni".

Tommaso ha precisato che essendo alla sua prima ospitata nel programma di Maurizio Costanzo non avrebbe mai iniziato una discussione per due motivi: il primo perché ha molta stima di quella trasmissione, il secondo perché non è da lui litigare nei programmi. Inoltre, l'attuale opinionista dell'Isola dei Famosi ha precisato che determinate domande a Meloni dovevano essere rivolte dal padrone di casa.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ma non solo, Zorzi si è rivolto anche a tutte quelle persone che spesso lamentano di vedere una televisione troppo trash: "Quando non è lo è vi lamentate che non si fa il pollaio". Infine, il web influencer ha voluto sottolineare il successo ottenuto dal Costanzo Show. Tommaso ha fatto sapere ai suoi follower che la trasmissione - nonostante sia andata in onda in seconda serata - ha siglato il 14% di share.

A detta del giovane, si tratta di un "record di ascolti assoluto" visto che è difficile raggiungere ascolti simile in quella fascia oraria. A questo punto non è escluso che Maurizio Costanzo non decida di avere Tommaso Zorzi come ospite fisso.