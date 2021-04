Nel daytime di Amici 20 andato in onda il 15 aprile su Canale 5, i cantanti rimasti in gara si sono esibiti di fronte al produttore Canova in collegamento da New York in una gara di canto. Il compito del produttore è stato quello di stilare una classifica, per poi decretare un vincitore a cui regalare una fornitura professionale utile per continuare a lavorare.

I cinque cantanti rimasti in gara si sono tutti esibiti con un proprio inedito e hanno ricevuto complimenti da parte di Canova. Quest'ultimo ha dichiarato che in questa edizione di Amici 20 i ragazzi hanno creato tante belle canzoni e che i cinque ancora in gara, pur essendo molto diversi, sono tutti "interessanti".

Canova tra l'altro ha seguito molto da vicino questa edizione, lavorando anche con gli allievi Leonardo e Deddy, dei quali ha prodotto rispettivamente i singoli Via Padova e Il cielo contromano.

Il responso del produttore è arrivato nel daytime di Italia 1 e a trionfare è stato Sangiovanni con il suo singolo Hype al quale Canova ha dato il voto 9. Un giudizio che non stupisce, visto i numerosi successi che Sangiovanni sta collezionando da mesi e i tanti complimenti che sta ricevendo da parte dei giudici.

I pareri di Canova

Proprio su Sangiovanni Canova ha speso belle parole, sottolineando la propria felicità nel vedere che il panorama musicale veneto si stia rivitalizzando grazie ad artisti come Madame e Sangiovanni stesso.

Anche a Deddy, che ha cantato Zero passi e si è classificato secondo con voto 8, Canova ha fatto complimenti per il pezzo e per la crescita all'interno della scuola. Inoltre Deddy, dopo aver cantato, ha voluto dedicare la propria performance "A Luca, il figlio di Grazia", la signora che ha deciso di regalargli un pianoforte dopo averlo visto esibirsi ad Amici 20.

Al terzo posto della classifica con voto 7 si sono piazzati Aka7even e Tancredi, che hanno cantato rispettivamente "Mille parole" e "Fuori di testa". Non sono mancati commenti positivi nemmeno su di loro. In particolare, il produttore ha fatto delle domande ad Aka per scoprire un po' di più della sua storia e del suo pezzo.

Il ragazzo ha dichiarato di aver mosso i primi passi nel mondo della musica autoproducendosi e di essere interessato anche alla produzione.

Raffaele si è classificato quarto con voto 6,5 cantando il suo ultimo singolo Sette vite. Anche in questo caso non sono mancate curiosità da parte di Canova, che ha chiesto a Raffaele se il testo fosse suo. Il cantante ha spiegato, però, che questo è l'unico dei suoi singoli non scritto da lui.

Sangiovanni e il nuovo inedito per Giulia

Il vincitore della gara è stato quindi Sangiovanni, che più volte si è distinto per le proprie capacità di scrittura e per i suoi singoli freschi e originali. Proprio uno dei suoi singoli, Lady, ha recentemente guadagnato il disco di platino.

Lady tra l'altro ha un significato speciale per Sangiovanni visto che l'ha scritto in onore di Giulia, ballerina e allieva di Amici 20 di cui si è innamorato. Sembra, però, che per la ragazza sia in arrivo una nuova dedica speciale. Infatti, la mamma di Sangiovanni ha dichiarato in una recente intervista che sarebbe in arrivo una seconda canzone dedicata alla ballerina.