Nuovo duro colpo per Ender nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. La donna dovrà affrontare un momento molto doloroso: i suoi figli Yigit ed Erim lasceranno Istanbul per trasferirsi in America. Una decisione che segnerà profondamente il personaggio, sempre più fragile dopo tutto quello che è accaduto con Kaya e Sahika.

Quest'ultima ha manipolato Kaya contro Ender con bugie, distruggendo il loro rapporto e allontanandoli irrimediabilmente.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Yigit lascia Istanbul e vola in America

Dopo essere stato al centro dei piani di Sahika contro Ender e Halit, Yigit decide di allontanarsi da quella situazione tossica.

Il ragazzo, che negli ultimi tempi aveva creato tensioni continue all’interno della villa, sceglierà di lasciare la Turchia per proseguire i suoi studi negli Stati Uniti.

La sua uscita di scena sarà significativa, perché Ender perderà uno dei pochi punti di riferimento rimasti nella sua vita. Nonostante gli errori commessi, tra madre e figlio resterà un legame molto forte.

Ender resta sola, anche Erim parte per gli USA

A rendere ancora più pesante il momento sarà la partenza di Erim. Anche il ragazzo deciderà di trasferirsi in America per motivi di studio, lasciando Ender sola.

La donna, già devastata dalla fine del rapporto con Kaya e dalla continua guerra con Sahika, sentirà ancora di più il peso dell’abbandono.

Ender apre il suo cuore a Kaya

La partenza di Yigit ed Erim segnerà una svolta importante per Ender. Rimasta senza i suoi figli accanto, inizierà a ripensare con nostalgia al passato e soprattutto a Kaya.

Sarà in questa fase di debolezza che Ender capirà quanto Sahika abbia distrutto il suo matrimonio. Convinta di poter ancora recuperare il rapporto con Kaya, proverà a riavvicinarsi a lui con una dichiarazione.

Kaya rifiuta Ender e scappa all'estero

Ender confesserà a Kaya di essere pronta a lasciare tutto pur di stare con lui, ma sarà troppo tardi. Stanco dei continui intrighi e dei tradimenti, l'uomo sceglierà di partire per l’estero lasciandole soltanto una lettera.

Dopo aver perso i figli, questo definitivo rifiuto di Kaya lascerà Ender completamente sola, in uno dei momenti più drammatici della sua storia nella serie.