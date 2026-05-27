Lope lascerà Vera per fare carriera in un palazzo prestigioso nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che il grande amore tra Vera e Lope si interromperà di colpo. Il cuoco, infatti, mentirà alla sua fidanzata lasciandole credere di essere stato licenziato. In realtà, Lope inseguirà il suo sogno di diventare uno chef e Vera sarà irrimediabilmente delusa quando verrà a saperlo.

Lope licenziato da La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto arriverà la fine per Lope e Vera. Tutto avrà inizio quando il nuovo maggiordomo, Cristobal, estrometterà Lope dal ruolo di cuoco per assumerlo come valletto.

La nuova veste starà stretta al ragazzo, soprattutto perché dovrà rinunciare al suo grande amore per la cucina. Il sentimento per Vera sarà più forte di tutto e Lope resisterà ancora per qualche mese, ma poi non sarà più felice della sua vita. Il cuoco riceverà delle offerte da famiglie prestigiose che lo inviteranno a lavorare nelle loro cucine, ma Lope rifiuterà per amore di Vera. Il ragazzo non avrà il coraggio di parlare con la sua fidanzata e spiegarle che per lui la cucina è davvero troppo importante. Vera sentirà il mondo crollarle addosso quando Lope sarà licenziato all'improvviso da Cristobal e Teresa, che nel frattempo diventerà la governante, non farà nulla per impedirlo. Questo incrinerà i rapporti tra Teresa e tutti i suoi colleghi, perché la riterranno in parte responsabile della partenza di Lope.

Le cose, però non saranno affatto come sembrano.

La grande delusione di Vera: addio a Lope

Nelle prossime puntate de La Promessa, dopo settimane di odio subito dai colleghi e da Vera, Teresa romperà il patto con Lope e dirà tutto. La nuova governante spiegherà a Vera che Lope ha chiesto di essere licenziato perché aveva ricevuto un'ottima offerta di lavoro. Per Vera sarà una doccia fredda, soprattutto perché per mesi aveva incolpato Teresa per qualcosa che non dipendeva da lei. Si apprenderà, quindi, che Lope ha lasciato la sua fidanzata per fare carriera, con lo scopo però di tornare da lei una volta raggiunta una buona posizione. Vera, però, non vorrà più saperne di aspettare il suo fidanzato e metterà per sempre fine alla loro storia d'amore.