Nel daytime serale del 28 aprile su Italia uno, i telespettatori di Amici 20 hanno avuto modo di vedere una versione di Samuele a cui non erano abituati. Difatti il ballerino è sembrato essere veramente in crisi ed è scoppiato a piangere. La sua amica e ballerina Giulia Stabile gli è stata molto vicino ed ha provato a consolarlo ma Samuele sembrava essere davvero disperato. Il suo stato d'animo, però, era stato influenzato da una telefonata avuta poco prima con la sua fidanzata Claudia Bentrovato, da cui è uscito sconfortato.

La telefonata tra il ballerino e la sua fidanzata lo turba molto

Dopo questa telefonata, che non è stata mostrata ai telespettatori, Samuele è rimasto talmente dispiaciuto che il suo stato d'animo lo ha condizionato artisticamente anche dopo le lezioni. In particolare il ballerino in casetta era molto triste e, tra le lacrime, è stato consolato prima di Aka7vene e poi da Giulia. "Si aspettano che io trovi l'idea per essere ironico - ha dichiarato parlando con Luca - ma io non riesco più a pensare". Giulia gli ha spiegato che lui si sente stressato e per questo che crede di non avere più idee, ma in realtà non ha motivo di stare così anche se è giusto che si sfoghi per essere più tranquillo. Successivamente la sua maestra Veronica Peparini, venuta a conoscenza della crisi di Samuele, ha chiesto di incontrarlo.

La maestra fa riavvicinare Samuele alla sua fidanzata dopo la telefonata

La maestra è apparsa subito preoccupata, in quanto era venuta a conoscenza della telefonata e del momento di crisi di Samuele. Veronica, in primis, gli ha detto che la sua mancanza di idee è dovuta probabilmente allo stato d'animo in cui si trova. Successivamente la Peparini gli ha chiesto se il suo stato d'animo fosse dovuto alla paura di perdere la sua storia d'amore fuori e Samuele ha confermato che questa paura si unisce alle difficoltà inerenti alla scuola.

"So che hai avuto una telefonata importante che ti ha bloccato - ha continuato Veronica - se vuoi ti posso aiutare a spiegare a lei chi è Samuele all'interno della scuola. Mi sembri veramente innamorato della tua fidanzata e che nulla qui dentro toglie a quello, la distanza sicuramente c'è stata ma sei qui per fare una cosa che ami e che vi lega.

Se lei capisce e sa il motivo per cui tu sei qui non dovrebbe esserci questa paura di perderla".

Veronica Peparini telefona Claudia Bentrovato

Successivamente la maestra ha telefonato la fidanzata di Samuele, Claudia Bentrovato, e le ha spiegato che lei è molto importante per Samuele e che può capire il suo stato d'animo per la lontananza dal ballerino. "Io ti capisco non è facile, hai una persona di cui sei innamorata lontana tutto questo tempo - ha spiegato la maestra alla ragazza - ma stai serena perché lui è veramente concentrato su quello fa, se tu ci sei lui sta bene, se tu non ci sei cambiano tante cose". La fidanzata di Samuele ha spiegato che gli manca tanto Samuele e ritiene che questi pensieri, che ci sono nella sua testa e per cui sta male, siano dovuti a questo.

Alla fine i due sembrano essere ritornati più vicini, e si sono ripromessi di ballare insieme al più presto.