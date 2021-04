Che fine hanno fatto Elena Gilbert e Damon Salvatore? Nella puntata finale dell'ottava stagione di The Vampire Diaries, conclusiva della serie e andata in onda nel 2017, Elena si risveglia dal suo sonno magico e riabbraccia Damon che, nel frattempo, è tornato umano dopo aver preso la cura (non per sua scelta, ndr) contro il vampirismo. Quale sia stata la sorte dei due amati personaggi non viene spiegato con certezza, salvo poi lasciar intravedere sempre nell'ultima puntata di The Vampire Diaries che entrambi, al termine della loro vita (in una visione futura), riabbracciano i propri cari scomparsi.

Non ci sono riferimenti ai 'Delena' in The Originals, il primo spin off della serie madre, mentre nella prima stagione di Legacies si scopre - in una realtà alternativa evocata da Lizzie Saltzman - che vivono insieme e hanno anche avuto una figlia, chiamata Stephanie in onore di Stefan Salvatore. Nel nono episodio della terza stagione di Legacies, andato in onda negli Usa lo scorso 8 aprile, c'è però un riferimento preciso: la coppia vive a Mystic Falls nella casa di Elena che è stata ricostruita anni dopo l'incendio che l'aveva distrutta e Josie Saltzman che ha iniziato a frequentare il liceo di Mystic Falls è ospite a casa loro.

Il riferimento ai 'Delena' in Legacies

Nel finale di puntata, infatti, Alaric accompagna la figlia davanti casa di Elena: "Sono stupito di come abbiano ricostruito questo posto", dice alla figlia.

I due siedono sui gradini davanti l'ingresso e proseguono la chiacchierata. "La zia Elena tornerà presto dal turno (viene dunque confermato che Elena Gilbert si è laureata in medicina e lavora in ospedale) e ha intenzione di preparare qualche ricetta della famiglia Salvatore". Poi, quando Josie parla al padre dei suoi attuali problemi di cuore e Alaric la spinge a confidarsi, lei gli chiede di fermarsi a cena e il professor Saltzman accetta.

"Anche perché - le dice ridendo - l'ultima persona che voglio che ti dia consigli in amore è Damon". Per vedere in Italia questo episodio bisogna attendere qualche mese, viso che la terza stagione è appena iniziata in Italia (il primo episodio è disponibile su Infinity e verrà trasmesso il 13 aprile su Premium Stories).

I fan sperano in un inatteso ritorno

A scanso di equivoci, non è previsto (almeno ufficialmente) che Nina Dobrev (Elena) e Ian Somerhalder (Damon) compaiano in Legacies per un cameo o come guest-star di un episodio. Ciò non toglie che, specialmente dopo i chiari riferimenti nell'ultima puntata, i fan abbiano ripreso a sperare di rivederli in qualche modo nei ruoli che li hanno resi celebri.

In un'intervista radiofonica concessa lo scorso febbraio, Ian aveva comunque escluso questa possibilità e, recentemente, in un'altra intervista rilasciata insieme a Paul Wesley (Stefan Salvatore) ha ribadito che non intende tornare a recitare nel ruolo di Damon. Nina Dobrev, invece, aveva lasciato The Vampire Diaries alla fine della sesta stagione, in proposito i produttori avevano trovato l'escamotage del sonno magico di Elena per permettere a un personaggio così importante di uscire di scena.

Sarebbe poi tornata come guest star al termine dell'ottava e ultima stagione per reinterpretare sia Elena che Katherine.