Le nuove anticipazioni di Beautiful svelano che Wyatt decide di lasciare Sally per tornare tra le braccia di Flo. Tuttavia, la giovane Spectra inizia ad accusare strani e preoccupanti sintomi. Dopo essersi sottoposta a esami clinici approfonditi, scopre di avere una grave malattia.

Sally non vuole la pietà di Wyatt e così confessa a Katie la verità. Una decisione che non si rivelerà vincente, dato che con il passare del tempo il segreto della giovane Spectra verrà a galla con conseguenze inaspettate.

Anticipazioni di Beautiful, Wyatt spezza il cuore di Sally

Nelle prossime puntate, Flo riuscirà a riconquistare la fiducia della famiglia Logan e si avvicinerà di nuovo a Wyatt. Il giovane Spencer verrà anche spinto da Quinn a dare un'altra possibilità alla sua ex fidanzata, certa che sia la donna adatta a lui. Non è infatti un mistero che la furba Fuller non veda di buon occhio Sally.

Nello stesso tempo, Sally inizierà a manifestare strani sintomi. La sua stanchezza e i vuoti di memoria influiranno anche sul suo lavoro, come già si è accorta Steffy. Preoccupata per il suo stato di salute, si farà coraggio e si sottoporrà a esami clinici.

Wyatt finirà per ascoltare le preghiere di mamma Quinn e comincerà a provare nostalgia per Flo, scoprendosi ancora innamorato di lei.

Sebbene con molta tristezza lascerà Sally, che precipiterà in uno stato di profonda depressione. Decisa a non farsi scappare Wyatt, la giovane Spectra proverà a sedurlo presentandosi in lingerie, ma verrà rifiutata.

Sally scopre di essere malata nelle prossime puntate di Beautiful

Oltre a soffrire per il ricongiungimento di Wyatt e Flo, Sally sarà davvero preoccupata per ciò che le sta succedendo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La diagnosi del medico non lascerà spazio a dubbi: pare che soffra di una grave patologia che non le lascerà scampo.

Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, Sally si confiderà solo con Katie, alla quale farà promettere di non dire nulla a nessuno. Mentre Wyatt è felice con Flo, la giovane Spectra proverà a riprendere in mano la sua vita, anche se non sarà facile.

Tuttavia Wyatt verrà a sapere della malattia di Sally e così le proporrà di vivere con lui gli ultimi giorni. Peccato che Spectra non sia stata sincera e che nasconda un segreto sul suo reale stato di salute. Felice di essere ancora al fianco di Wyatt non dirà nulla, con la speranza di trovare al più presto un escamotage per uscire da questa scomoda situazione.

Flo, insospettita dagli strani atteggiamenti di Sally, indagherà sul suo conto e frugherà tra i documenti della dottoressa che ha in cura la giovane Spectra. Quello che verrà a sapere la sconvolgerà, ma non farà in tempo a rivelare tutto all'ignaro Wyatt.