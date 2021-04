In Beautiful, nelle prossime puntate in onda negli Usa, per Brooke Logan le cose si metteranno male e ciò a causa di Quinn, la quale riuscirà a mettere le mani sul filmato del bacio tra Logan e Bill Spencer. La madre di Wyatt non esiterà a sfruttare questa arma a suo vantaggio, facendo in modo di screditare la sua 'nemica' agli occhi di Ridge, Eric e dell'intera famiglia, riunita in occasione della festa organizzata per la riconciliazione di Brooke e Ridge. Sarà la fine del matrimonio dei Forrester?

Beautiful: Quinn mette le mani sul filmato del bacio tra Bill e Brooke

Quinn Fuller, nelle prossime puntate di Beautiful, si ritroverà tra le mani una prova compromettente che potrebbe mettere nei guai la sua acerrima nemica Brooke Logan. Tra le due, negli ultimi tempi, si sarà riaccesa l'antica rivalità, soprattutto dopo che Logan avrà chiesto a Eric di allontanare la moglie dalla sua vita. A dare un inaspettato aiuto a Quinn sarà Shauna, la quale avrà assistito di nascosto al bacio tra Bill e Brooke, filmando la scena con il suo cellulare. La madre di Flo, in seguito, si confiderà con l'amica Quinn, la quale riuscirà a mettere le mani sul filmato.

Beautiful, anticipazioni: Quinn decisa a smascherare Brooke

Shauna, dunque, avrà avuto la prontezza di riflessi di immortalare il bacio tra Bill e Brooke ma deciderà di non dire nulla a Ridge, per non distruggere la felicità che lo stilista avrà appena ritrovato con Brooke. Fulton non vorrà far del male nemmeno a Katie, ma Quinn non sarà dello stesso parere.

La madre di Wyatt, infatti, vorrà colpire la sua 'rivale' e mettere in dubbio la sua moralità, anche agli occhi di Eric. Fuller, dunque, approfitterà di un party organizzato per festeggiare la riconciliazione tra Brooke e Ridge per sferrare il suo attacco contro Logan. Una festa alla quale parteciperà anche Bridget.

Ridge scopre il 'tradimento' di Brooke con Bill

Dando uno sguardo alle prossime trame di Beautiful, Quinn deciderà di mostrare il video proprio in quell'occasione e lo farà caricando il filmato su una cornice digitale. Donna e Brooke si accorgeranno di tutto e cercheranno di eliminare la prova compromettente, senza però riuscirci. Dalle anticipazioni, infatti, si viene a sapere che Ridge armeggerà con la cornice e riuscirà a farla funzionare, trovandosi di fronte, suo malgrado, al tradimento di Brooke con Bill. Come prevedibile, lo stilista sarà sconvolto, così come Katie e tutti i presenti. Cosa succederà ora al matrimonio di Ridge e Brooke e tra Bill e Katie? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.

