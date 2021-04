Dayane Mello e Mario Balotelli sarebbero tornati insieme. A confermare questo pettegolezzo, che da giorni circolava sul web, è stato il settimanale di Gossip e cronaca rosa Chi, diretto da Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip 5. Secondo le ultime indiscrezioni galeotto per il ritorno di fiamma sarebbe stato il noto reality targato Mediaset. I due, infatti, dopo la rottura si erano rivisti proprio nella casa più spiata d'Italia, dove Dayane Mello era una concorrente e Mario Balotelli era arrivato per fare una sorpresa a suo fratello Enock.

Ora, a distanza di alcuni mesi, tra i due sarebbe di nuovo risbocciato amore.

Ritorno di fiamma tra Dayane Mello e Mario Balotelli

Dayane Mello e Mario Balotelli in passato sono già stati insieme. Terminata la loro relazione, io due erano rimasti in ottimi rapporti, inoltre hanno sempre dichiarato di volersi molto bene e di essere amici. Quando Mario è stato ospite nella casa del Grande Fratello Vip le aveva detto di volerle molto bene. Sulla loro storia d'amore passata, i due hanno sempre tenuto il massimo riserbo con poche e vaghe dichiarazioni, conferme e smentite. Riguardo all'attuale ritorno di fiamma però non ci sarebbero tanti dubbi. Sul settimanale di gossip si legge: "Oggi si sono ritrovati e hanno ricominciato da capo una storia d'amore lontano dai flash e dalle telecamere.

Il calciatore questa volta ha intenzioni serie".

Gli amori di Dayane Mello

Il cuore di Dayane Mello ha battuto a lungo per il modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Stefano Sala. Quella con con Stefano è stata la storia d'amore più importante per la modella brasiliana tanto che i due hanno voluto una figlia, Sofia, che oggi ha sei anni.

Archiviata la relazione con Stefano Sala, Dayane ha fatto parlare di sé per il flirt nato a L'Isola dei Famosi con l'inviato Stefano Bettarini. Un altro Stefano dunque era entrato nella sua vita, ma la loro storia finì ancora prima di cominciare. I due non sono affatto rimasti in ottimi rapporti: Bettarini l'ha accusata di essere solo in cerca di visibilità.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Dayane aveva poi dichiarato il suo interesse per Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti. Con il passare del tempo, però, il loro rapporto si è logorato e i due si sono allontani definitivamente. Ora, la ritrovata serenità accanto all'ex calciatore della nazionale italiana, Mario Balotelli. Per ora, però, il calciatore e Dayane Mello non si sono espressi su questo inaspettato scoop. Tra i due ex sarà davvero sbocciato nuovamente l'amore? Non resta che aspettare ulteriori indizi per scoprirlo.