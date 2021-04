Nella puntata di DayDreamer in onda in prima serata, su Canale 5, mercoledì 14 aprile, ci sarà la rottura definitiva dell'amicizia tra Sanem e Yigit e quest'ultimo informerà la ragazza delle sue prossime azioni tramite una lettera. Mentre tra Sanem e Can ci sarà il fatidico bacio, che manderà la ragazza nella confusione più totale.

Confronto tra Can e Sanem: lui è convinto di non avere ancora la fiducia da parte della ragazza

Finalmente Sanem verrà a conoscenza delle malefatte di Yigit con Cemal, nonostante l'editore neghi qualsiasi coinvolgimento.

Un atteggiamento che farà molto innervosire Can, ma la giovane Aydin cercherà di porre un freno alla sua rabbia. Per un attimo, la pacata reazione della ragazza, farà pensare a Can che lei creda ancora all'innocenza di Yigit e al fatto che voglia solo il suo bene. Se ne convincerà, al punto di abbandonare il bar in cui sono riusciti a smascherare l'editore.

Sanem gli correrà dietro perché vorrà un chiarimento, ma lui avrà una sola domanda da porle: "Perché non ti fidi di me?". Lei gli confermerà la sua fiducia, ma Can la incalzerà ulteriormente, dicendole che forse lei crede che sia ancora geloso di Yigit, ma lui, in realtà, è geloso di lei e di nessun altro.

Sanem in confusione dopo il bacio dato a Can

Lei ribadirà di avere fiducia in lui, ma Can sarà ancora titubante. È chiaro che Sanem ha qualcosa dentro che non riesce a tirare fuori: ha paura di perdere nuovamente il suo Can, ma forse non sa come dimostrarglielo. Senza tanti giri di parole, però, riuscirà a farlo, baciandolo appassionatamente dopo oltre un anno da l'ultima volta che l'avevano fatto.

È stato il cuore di Sanem a parlare, ma alla fine la ragazza sembrerà pentirsi di questo impetto di romanticismo e non saprà come giustificare questo suo gesto (arriverà a dire che è stata colpa di un'insolazione), per questo se ne andrà via a piedi lasciando Can da solo nel parcheggio del bar.

Yigit dice addio a Istanbul e lo comunica a Sanem tramite una lettera

Successivamente Sanem riceverà una lettera da parte di Yigit e sarà Huma a consegnargliela direttamente andando nella sua tenuta. L'editore si scuserà per tutto quello che le ha fatto, ammettendo di aver perso il controllo da quando ha iniziato a innamorarsi di lei. Esprimerà la volontà di non intromettersi più nella vita della ragazza e per questo motivo ha deciso di fare ritorno in Canada.

Ovviamente finirà anche il loro rapporto lavorativo e da quel momento in poi Sanem lavorerà esclusivamente con un editore americano, che si occuperà di pubblicare il suo secondo romanzo. Per Yigit ormai è finita e il suo personaggio uscirà definitivamente di scena da DayDreamer.