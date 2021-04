Nelle prossime puntate di DayDreamer, Sanem prenderà una decisione: lasciare Istanbul per provare a dimenticare Can e il suo lavoro in agenzia. Comprerà un biglietto del treno per Eskişehir e, senza dire nulla al fotografo, si dirigerà verso la stazione. Il fato, però, vorrà che proprio mentre Sanem sarà intenta a partire da casa sua, in taxi, con la valigia in mano, Can arrivi con la sua macchina e la veda partire.

Can raggiunge Sanem alla stazione dei treni

Che cosa farà Can? Ovviamente seguirà il taxi e raggiungerà la ragazza alla stazione. Riuscirà ad arrivare al suo binario, stringerà le sue mani tra le sue e le chiederà di non partire, dicendole che forse non riesce a ricordare il loro passato, ma ha capito che non può stare senza di lei.

Anche se non è presente nei suoi ricordi, vuole che insieme ne creino dei nuovi. Dopo tutte queste parole Sanem non gli dirà nulla, ma lo stupirà in un altro modo. La ragazza, infatti, lo bacerà appassionatamente e questo sarà solo l'inizio di una nuova storia d'amore.

Il ritrovarsi di Can e Sanem sarà motivo di festa non solo nel quartiere della ragazza, ma anche alla Fikri Harika. Infatti Leyla informerà tutti del fatto che i due sono tornati insieme e non potranno che esserne felici. Proprio nel momento in cui in agenzia festeggeranno il ricongiungimento giungerà Ayca, che avrà modo di scoprire che Can e Sanem sono tornati insieme. Ovviamente non prenderà la notizia bene.

Nella mente di Can riaffiorano alcuni ricordi con Sanem

Ayca non sarà sicuramente nei pensieri di Can e Sanem, che inizieranno a godersi il loro primi momenti da coppia. La ragazza, poi, dovrà rientrare a casa e si ritroverà a fare i conti con l'invadenza dei suoi vicini di quartiere, come ad esempio quella di Melahat, che le chiederà subito quando hanno intenzione di sposarsi.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Sanem tergiverserà e ovviamente, quando Can andrà via, se la prenderà con lei.

Successivamente, mentre si ritroverà da solo a casa, Can farà i conti con i suoi ricordi. Infatti gli tornerà in mente quando ha sabotato la sua barca per rimanere nella tenuta di Sanem, ma non solo. Ricorderà il momento più importante della sua storia con la ragazza, ovvero quando al Teatro dell'Opera, durante la festa per il 40° anniversario della Fikri Harika, l'ha baciata per la prima volta.

Un altro ricordo che gli tornerà in mente sarà il momento in cui ha sentito parlare Sanem nel sonno, mentre pronunciava i nomi dei loro probabili figli, ma anche l'attimo in cui le ha chiesto di partire insieme a lui in giro per il mondo, proponendole di convolare a nozze quando sarebbero rientrati a Istanbul. L'amore per Sanem riuscirà a risolvere i problemi di Can?