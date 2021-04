Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle puntate in onda su Canale 5 dal 5 al 9 aprile, Sanem riceverà una denuncia da Adra a causa di Yigit. L'uomo, infatti, affermerà di aver avuto una reazione allergica causata dalle creme prodotte da Aydin. Nihat, nel frattempo, avrà un malore dopo aver saputo del licenziamento di Leyla ed Emre. I due, infatti, avranno intenzione di aprire una loro attività in campo musicale.

La soap opera va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:45 circa su Canale 5.

Trama sino al 9 aprile: Deren è la protagonista del nuovo spot

Stando alle anticipazioni, nelle prossime puntate Emre e Leyla non riusciranno a trovare un punto di incontro circa i loro problemi di coppia. Deren, nel frattempo, sarà responsabile del nuovo spot pubblicitario relativo alle creme create da Sanem. La donna approfitterà della sua posizione per invitare la giovane Aydin a recarsi in città con Can per la scelta dei costumi che dovranno utilizzare.

Durante il viaggio per raggiungere i negozi, Sanem parlerà nuovamente da sola con la voce che sente nella sua testa. In quel contesto, la giovane deciderà di confessare a Divit cosa le accade in quei momenti. Can, dal suo canto, dovrà dirigere le riprese per lo spot pubblicitario e, poiché si ritroverà a corto di soldi, deciderà di affidare a Deren il ruolo della protagonista.

La donna, infatti, si calerà nei panni di Cleopatra.

DayDreamer, anticipazioni al 9 aprile: Nihat ha un malore

Emre, intanto, penserà che le sue qualità non vengono messe in risalto nel lavoro che sta svolgendo e deciderà di licenziarsi. Il giovane, però, tenterà di convincere sua moglie a fare lo stesso, in modo da poter aprire insieme a lei una attività in ambito musicale.

Mevkibe, nel frattempo, si recherà a Mugla per assistere suo padre che ha avuto un incidente. Nihat, dal suo canto, resterà da solo a casa e affonderà i suoi dispiaceri nel cibo. L'uomo, inoltre, quando riceverà la notizia dei licenziamenti di Emre e Leyla avrà un malore.

Puntate fino al 9 aprile: la Fikri Harika ottiene un nuovo lavoro

Yigit, intanto, si servirà di Cemal per far avere a Sanem una denuncia da parte di Adra, che dirà di avere avuto una reazione allergica alle creme della giovane. La Fikri Harika, nel frattempo, otterrà un lavoro molto importante che prevede, però, la compilazione di un sondaggio. La domanda riguarda la descrizione del proprio uomo o della propria donna ideale. A quel punto, Can sarà curioso di leggere cosa ha scritto Sanem a riguardo e ruberà il suo foglio, lo stesso farà poi la giovane Aydin. Nel leggere le risposte, i due si renderanno conto di non non avere le caratteristiche del tipo ideale dell'altro.