Nella puntata di DayDreamer in onda venerdì 30 aprile su Canale 5, tra Mihriban e Huma ci sarà l'ennesimo litigio, che porterà le due donne anche a sfiorare lo scontro fisico. Un atteggiamento che non verrà tanto apprezzato da Aziz, che cercherà in ogni di fermare la rabbia che la sua compagna prova per la sua ex moglie. Intanto continueranno i tentativi di Sanem per far tornare la memoria a Can e la ragazza deciderà di utilizzare come "arma" un pezzo forte: il suo profumo.

La 'sfida' tra Mihriban e Huma

Huma, forse per fare anche un dispetto alla sua acerrima nemica Mihriban, inizierà ad avere un rapporto molto confidenziale con il loro amico di vecchia data Selim.

Il modo di vivere dell'uomo sarà molto semplice rispetto alla vita di alta società che dice di condurre, per esempio porterà Huma in un parco a mangiare dei kokoretsi da un venditore ambulante e la cosa non sarà molto avvezza allo stile di vita della mamma dei Divit. A ogni modo sfrutterà l'occasione per far arrabbiare Mihriban, per questo motivo inizierà a pubblicare sui social dei selfie che i due faranno insieme.

Mihriban quando vedrà le foto sui social andrà su tutte le furie e tra le due donne inizierà una lotta a colpi di messaggi privati, nonostante Aziz dica più volte alla sua compagna di lasciar perdere le provocazioni di Huma. Alla fine la donna abbandonerà la sfida virtuale, decidendo di affrontare Huma di persona.

Mihriban attenderà, dentro la macchina, l'arrivo di Huma e Selim e si deciderà a parlare con quest'ultimo, raccomandandolo di stare lontano da mamma Divit in quanto è una "donna pericolosa". Questo servirà solo ad aizzare uno scontro tra Mihriban e Huma, con Aziz che cercherà di bloccare la sua compagna, ma non servirà a nulla: la donna, in un attimo di rabbia, si avventerà contro mamma Divit e le tirerà una scarpa.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Questo comportamento di Mihriban farà cambiare idea ad Aziz sul loro rapporto?

Sanem e i tentativi per far tornare la memoria a Can

Intanto Sanem, per provare a far tornare la memoria a Can, gli proporrà delle attività da fare insieme che a lui sono familiari, mentre per quanto riguarda lei sono lontanissime dal suo stile di vita.

Rafting, arrampicata, queste saranno le proposte della ragazza, ma Can non la prenderà sul serio e considererà il suo comportamento "abbastanza bizzarro".

Quindi gli sport estremi fatti insieme falliranno, ma la giovane Aydin avrà un altro asso nella manica. Far tornare la mente a Can utilizzando il simbolo della loro storia d'amore: il profumo realizzato da lei stessa. Infatti, proprio grazie a quello Can era riuscito a riconoscerla, dopo averla baciata al buio al teatro dell'opera durante la festa del 40esimo anniversario della Fikri Harika. Cosi si organizzerà per mettere in atto la sua "missione".