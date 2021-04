Continua l'appuntamento con le novità di DayDreamer - Le ali del sogno, la serie televisiva turca trasmessa in Italia su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 16:40 fino alle ore 17:20 circa. Le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 3 sino al 7 maggio 2021, rivelano che Sanem Aydin riuscirà a trovere Hayati Tokmak. Il famoso fotografo Can Divit invece farà la conoscenza di Ayca mentre sarà in compagnia della scrittrice, Deren, Ceycey, Muzaffer.

Anticipazioni DayDreamer dal 3 al 7 maggio 2021: Sanem cambia metodo far recuperare la memoria a Can

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di DayDreamer che saranno trasmesse dal 3 al 7 maggio in televisione rivelano che proprio nel momento in cui Can sembrerà riconoscere Sanem, grazie al suo inconfondibile profumo, saranno interrotti dall'arrivo inatteso di Emre e Leyla. Successivamente il maggiore dei fratelli Divit confesserà ad Aziz che non prova niente per la minore delle sorelle Aydin: quest'ultima, che ascolterà le parole del suo amato, deciderà di cambiare metodo per fargli recuperare la memoria. Intanto all'interno della Fikri Harika, a causa della mancata presenza del fotografo e della scrittrice, il lavoro con Asim rischierà di saltare: fortunatamente a risolvere momentaneamente la vicenda ci sarà Leyla.

La famosa agenzia pubblicitaria, in seguito, dovrà trovare un regista di nome Arthur Capello, che in verità non esiste. Ceycey invece andrà ad abitare con Mevkibe e Nihat dopo che si farà cacciare via di casa da Muzaffer.

Can conosce Ayca, Sanem trova Hayati: trame DayDreamer 3-7 maggio

Le anticipazioni delle prossime puntate di DayDreamer rivelano che Can comunicherà a tutti i suoi dipendenti della promozione di Leyla, che otterrà l'incarico come responsabile commerciale della Fikri Harika.

In seguito, il primogenito dei Divit e Sanem usciranno insieme per svolgere un'importante riunione con il signor Nasim: durante il percorso in auto la minore delle sorelle Aydin e il fotografo avranno una discussione riguardo la strada da percorrere per evitare le lunghe code di traffico in città. La scrittrice susciterà una reazione da parte di Can nel momento in cui avrà un'ottima idea per arrivare prima all'appuntamento, tuttavia la giovane non riuscirà a convincere Nasim a lavorare con l’inesistente regista Arthur.

A questo punto Can e Sanem, una volta ritornati in agenzia, delusi per il rifiuto di Nasim, con la collaborazione dei loro dipendenti cominceranno a cercare un attore bravo e poco conosciuto che possa interpretare il ruolo di Arthur. Le anticipazioni di DayDreamer sino al 7 maggio 2021 rivelano che Aydin minore troverà Hayati Tokmak, un attore di teatro che avrà tutte le caratteristiche richieste da Leyla. Nel frattempo uno scambio di persona darà la possibilità al fotografo, Deren, Ceycey, Muzaffer e alla scrittrice di conoscere la figlia del signor Asim, Ayca, una ragazza che ama la natura e lo sport: Sanem sarà fin da subito gelosa della nuova arrivata, poiché la considererà una rivale in amore.