Ad una sola settimana dall'uscita, il 31 marzo scorso negli USA, aveva già incassato 50 milioni di dollari. E ancora meglio ha fatto in Cina, con oltre 136 milioni al botteghino. 'Godzilla vs Kong', il nuovo blockbuster della Warner Bros., ha sfidato e vinto le restrizioni imposte dalla pandemia, ma non in Italia. Dove la casa di distribuzione ha annunciato che il film non sarà distribuito nelle sale (da noi ancora chiuse), ma rilasciato a partire dal 6 maggio per l'acquisto o il noleggio solo sulle principali piattaforme digitali.

285 milioni di dollari è l'incasso totale del film nel mondo che ha già recuperato i pur elevati costi di produzione (200 milioni) e che ha ridato ossigeno, almeno dove è stato programmato, ad un settore tra i più penalizzati dai lockdown.

Si tratta, d'altronde, di un tipico prodotto concepito per il grande schermo la cui uscita era stata già programmata un anno fa e che aveva subito vari rinvii, nonché l'offerta avanzata da Netflix (e rifiutata dalla Warner Bros.) di poterlo distribuire sulla propria piattaforma streaming alla fine dello scorso anno. Tuttavia, negli Stati Uniti il film si può scaricare dalla piattaforma HBO Max, uscito in contemporanea con la programmazione in oltre 3000 sale e che, oltre al ragguardevole successo di pubblico, ha trovato anche un riscontro molto positivo su Rotten Tomatoes, il sito che raccoglie e percentualizza i giudizi dei critici.

Godzilla vs Kong

Il film diretto da Adam Wingard e interpretato da Alexander Skarsgård (True Blood) e Millie Bobby Brown (Stranger Things) è il quarto capitolo della saga MonsterVerse iniziata nel 2014 con 'Godzilla' e proseguita con 'Kong: Skull Island' (2017) e 'Godzilla II - King of the Monsters' (2019), tutti campioni di incassi al botteghino, dando vita anche ad una gamma di merchandising e ad alcuni libri e album di fumetti.

In 'Godzilla vs Kong' il gigantesco gorilla intraprende un viaggio per trovare la sua vera casa in compagnia dei suoi protettori tra i quali Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un forte legame. Sulla loro strada, però, si intromette il terribile Godzilla con il quale Kong ingaggia una battaglia senza esclusione di colpi (e di effetti speciali, naturalmente), dalla quale dipende il destino dell’intera umanità.

Come andrà a finire, almeno in Italia, lo sapremo dal 6 maggio. Intanto c’è da prevedere che la saga, che si stima possa superare, con quest'ultimo film, i due miliardi di incassi complessivi, sia destinata a continuare, con ulteriori attese da parte dei suoi numerosi fans in tutto il mondo . D'altronde 'Godzilla vs Kong' è 'solo' il 36⁰ film su Godzilla e il 12⁰ su King Kong.