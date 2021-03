Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 5 attualmente in onda Giuseppe Amato è passato da personaggio "secondario" a probabile protagonista di una storyline noir che potrebbe mettere nei guai altri personaggi della soap. L'uomo non si è "accontentato" del contratto di lavoro a tempo indeterminato e pensa di diventare ricco seguendo il "compare" Girolamo e l'intermediario Vincenzo che non promettono nulla di onesto. I due complici chiedono a Giuseppe di farsi prestare del denaro dal figlio Salvatore usando come scusa l'investimento nell'autorimessa.

Le anticipazioni delle puntate in onda dal 5 al 9 aprile rivelano che il giovane accetterà di fargli il prestito. Tuttavia, quest'atto di fede nei confronti del padre potrebbe mettere nei guai lui e rovinare Vittorio Conti.

Nella puntata de Il Paradiso delle signore del 29 marzo Giuseppe chiede un prestito a Salvatore

Nella puntata de Il Paradiso delle signore 5 in onda il 29 marzo tre scene hanno visto protagonista Giuseppe Amato (Nicola Rignanese). Nella prima l'uomo informa la moglie di aver ricevuto la proposta di diventare socio di un'autorimessa in pieno centro, ma avrebbe bisogno di un prestito da Salvatore (Emanuel Caserio). Nella seconda scena Girolamo e Vincenzo gli chiedono di affrettarsi a chiedere il denaro al figlio.

Nel frattempo sopraggiunge Agnese (Antonella Attili) e il marito le presenta il proprietario dell'officina, ideatore dell'affare dell'autorimessa. Nella terza Giuseppe chiede a Salvatore di prestargli il denaro per investirlo nell'affare. Naturalmente si tratta di una bugia per nascondere le losche intenzioni dei tre complici.

Il prestito di Salvo al padre potrebbe metterlo nei guai nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore attualmente in onda Giuseppe Amato si è fatto coinvolgere in un affare disonesto dal conterraneo Girolamo. Per mettere in atto il losco piano, l'uomo chiede un prestito al figlio Salvatore.

A questo punto non è chiaro se il marito di Agnese agisca spinto dall'ignoranza, oppure se sia furbo e malintenzionato. Una cosa è certa: le sue azioni porteranno guai alla famiglia. Nelle prossime puntate della soap Salvatore, dopo un'iniziale e deciso "no", acconsentirà a prestare al padre il denaro necessario per l'investimento. Accettando di fidarsi dell'uomo, il giovane barista potrebbe mettere nei guai l'attività della caffetteria gestita con Marcello. Inoltre, considerato che nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore Girolamo ha parlato di un commercio illegale degli abiti del Paradiso, prestare il denaro a Giuseppe potrebbe essere deleterio per Salvatore. Il giovane, infatti, oltre a rischiare di avere problemi di natura economica, potrebbe anche rimanere indirettamente coinvolto nel losco affare e conseguentemente trovarsi nei guai con la legge.

Il losco affare di Giuseppe potrebbe rovinare Conti e il Paradiso delle signore

Le azioni di Giuseppe Amato potrebbero ripercuotersi sulla sua famiglia, poiché un furto al Paradiso delle signore potrebbe rovinare seriamente Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e con lui il grande magazzino in cui lavorano anche Agnese e Rocco (Giancarlo Commare). I problemi per il grande magazzino sembrerebbero molto vicini. Infatti, le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 5 al 9 aprile rivelano che spariranno alcuni vestiti dell'ultima collezione. Come il pubblico ricorderà, la stilista Gabriella (Ilaria Rossi), Conti e i suoi collaboratori hanno investito molto nei nuovi abiti. Perderli vorrà dire aver gettato via il denaro e non avere i pezzi adatti a garantire delle entrate al grande magazzino.

Vittorio, già provato dalle vicende personali, a causa di questo evento potrebbe anche perdere fiducia nei suoi dipendenti.