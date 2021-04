Michele Dentice, dopo aver lasciato Uomini e donne, è pronto a debuttare come attore nella nuova stagione della Serie TV Gomorra. L'ex cavaliere del Trono Over, dopo aver abbandonato in lacrime il programma di Maria De Filippi, è pronto ad una nuova sfida nel campo cinematografico.

Le novità su Michele Dentice dopo l'addio a U&D

Michele Dentice si era fatto conoscere all'inizio di questa stagione di Uomini e donne per aver cercato di conquistare Roberta Di Padua. Le cose tra loro non sono andate per il verso giusto e la dama, come noto, ha trovato l'amore al fianco di Riccardo Guarnieri.

Michele, invece, ha scelto di abbandonare il dating show di Maria De Filippi e lo aveva fatto in lacrime, tanto che qualcuno aveva pensato che il suo addio fosse in qualche modo correlato con il rifiuto di Roberta. L'uomo, invece, aveva poi spiegato che la scelta di lasciare il programma era dovuta a problemi derivanti dal lavoro. A distanza di qualche mese dalla sua uscita, giungono delle novità proprio riguardo al suo futuro lavorativo.

Michele Dentice da U&D ad attore in Gomorra

Michele Dentice, attraverso il suo profilo Instagram, ha reso noto che farà parte del cast della serie tv Gomorra. Lo scatto pubblicato dall'ex cavaliere di Uomini e donne lo ritrae, infatti, proprio sul set della serie.

Per Michele una nuova avventura e che sembra ricalcare il percorso di Armando Incarnato, altro protagonista del parterre maschile del Trono Over che, in passato, ha avuto un ruolo in Gomorra, suscitando tra l'altro non poche critiche. La notizia di questa nuova opportunità lavorativa ha colto di sorpresa anche i fan, i quali non hanno potuto fare a meno di congratularsi con Michele.

Recitare nella serie TV Gomorra, rappresenta il coronamento di un sogno per Dentice che, attraverso il post pubblicato sui social, non nasconde di essere al settimo cielo.

La gioia del neo attore Michele Dentice: 'Ciak si giraaaaa'

"Ciak si giraaaaa. Gomorraaaaa" si legge su Instagram, dove il neo attore Michele Dentice esprime tutta la sua gioia per il traguardo conseguito: "La storia più bella che mi potessi immaginare", scrive tra le altre cose l'ex volto di Uomini e donne.

Una soddisfazione enorme per Dentice che, dopo l'esperienza nel dating show di Maria De Filippi, è pronto ad esplorare un nuovo mondo, quello della recitazione. Al momento non è ancora stata ufficializzata la data in cui verrà trasmessa in Tv la nuova stagione di Gomorra. Si ricorda che è una serie esclusiva Sky Atlantic e Now TV e che quella in onda prossimamente sarà la quinta stagione che, stando alle indiscrezioni, sarà anche l'ultima. Si resta in attesa di capire quale personaggio interpreterà l'ex U&D Michele Dentice.