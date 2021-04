Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 12 al 16 aprile svelano nuovi colpi di scena.

Al Paradiso ricompariranno gli abiti che Giuseppe aveva sottratto dal magazzino, tuttavia presentano dei difetti prima inesistenti. Armando è convinto che ci sia qualche malintenzionato che abbia rubato i vestiti. Giuseppe a questo punto si sentirà in trappola. Nel frattempo Ferraris non abbasserà la guardia per capire chi sia il responsabile della truffa.

Pertanto, per difendersi, Amato cercherà di far accusare un'altra persona. Il marito di Agnese dirotterà i sospetti per la sparizione degli abiti su Irene. La signorina Cipriani potrebbe pagare per colpe che non ha commesso.

Il Paradiso, spoiler episodi sino al 16 aprile: ricompaiono gli abiti spariti dal magazzino

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 12 al 16 aprile rivelano che al Paradiso ricompariranno gli abiti che erano spariti dal magazzino. Potrebbe essere un'ottima notizia, se non fosse che questi presentano dei difetti prima inesistenti. Pertanto iniziano a circolare voci secondo le quali potrebbe esserci un malintenzionato proprio tra i dipendenti del Paradiso.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Giuseppe si sentirà in trappola

Gli spoiler degli episodi che andranno in onda sino al 16 aprile annunciano che Giuseppe inizierà a sentirsi in trappola dopo che al Paradiso sono aumentati i sospetti per i misteriosi avvenimenti. Amato teme che prima o poi possano arrivare a lui. Pertanto l'uomo, sentendosi sotto pressione, finirà col prendersela con il suo socio.

Nel frattempo Armando deciderà di non abbassare la guardia all'interno del magazzino per capire chi possa essere il responsabile della truffa. Giuseppe, per difendersi da eventuali accuse, passerà all'attacco: cercherà di deviare i sospetti su qualcun altro. In questo modo un'altra persona pagherà per colpe che non ha commesso.

Il Paradiso, episodi sino al 16 aprile: Amato dirotta i sospetti su Irene

Nel corso degli episodi de Il Paradiso delle signore in onda fino al 16 aprile, Amato senior metterà a punto un piano contro Irene. Il marito di Agnese dirotterà i sospetti sulla Venere, pertanto riferirà un'informazione ad Armando che dice di aver appreso per caso. Irene, secondo quanto affermato da Giuseppe, sarebbe alla ricerca di un abito, proprio fra quelli del grande magazzino. La signorina Cipriani vorrebbe indossarlo in occasione di un evento presso la Fiera-Campionaria. La ragazza, ignara del piano di Amato, nasconderà il vestito che le interessa nel magazzino: in questo modo Ferraris penserà che la Venere sia colpevole della truffa.

Armando, credendo che Giuseppe abbia ragione, lo ringrazierà per l'informazione che gli ha dato. Rocco, intanto proverà a consolare la ragazza per l'accusa subita ma, proprio mentre prova a rincuorarla, succederà un fatto inaspettato.