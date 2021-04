Continua l'appuntamento di successo su Canale 5 con la serie televisiva turca DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 26 al 30 aprile 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis su Sanem Aydin che fallirà tutti i tentativi per far ricordare a Can Divit di lei e della loro storia d'amore. Mihriban, la proprietaria della tenuta in cui vive la famosa scrittrice, invece aggredirà Huma (Ipek Tenolcay) per via di Selim.

Anticipazioni DayDreamer, puntate 26-30 aprile 2021: Sanem si veste come ai vecchi tempi

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di DayDreamer in onda fino al 30 aprile 2021 rivelano che Can proverà a ricostruire il percorso della sua vita perduta. Nel frattempo Sanem, determinata ad aiutare il suo amato a fargli ritornare la memoria, ritornerà a vestirsi come ai vecchi tempi. Successivamente la scrittrice costringerà Deren (Tugce Kumral) a chiamarla "l'altra", ovvero come l'aveva soprannominata quando iniziò a lavorare come stagista nell'agenzia Fikri Harika: tuttavia il tentativo della giovane risulterà inutile. Nel frattempo anche Mevkibe e Melahat decideranno di preparare un tè miracoloso per chi ha perso la memoria.

Purtroppo il primogenito dei Divit non accetterà di bere l'infuso, che avrà un colore strano e un sapore disgustoso, nemmeno su richiesta di Ceycey, Sanem e Muzaffer.

Can non vuole dare false speranze a Sanem

Le trame delle prossime puntate settimanali di DayDreamer rivelano che la signora Aydin arriverà addirittura a invitare il fotografo a cena, con l'intento di riuscire a fargli bere l’intruglio della sua amica parrucchiera poiché sarà convinta che possa far riaffiorare i ricordi del ragazzo.

Nonostante sia molto impegnato nella campagna pubblicitaria, Can deciderà di accettare l'invito di Mevkibe. Successivamente Sanem troverà una scusa per portare il fidanzato sugli scogli del lungomare, dove hanno avuto tante discussioni e si sono fatti anche molte promesse d’amore. A questo punto la famosa scrittrice provocherà il primogenito dei Divit, con l'intento di fargli rivivere alcuni momenti che possano suscitare nella sua mente i ricordi della loro storia d'amore: in questa occasione Can avrà un breve flashback di un litigio con Sanem, ma preferirà non dirle niente per non darle false speranze.

Sanem fallisce i tentativi per far tornare la memoria a Can: anticipazioni DayDreamer al 30 aprile

Le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer dal 26 al 30 aprile 2021 rivelano che Huma, mentre sarà a pranzo insieme a Selim, pubblicherà una loro fotografia sui social per provocare Mihriban, la quale si arrabbierà molto e deciderà di andarli a cercare con Aziz. La proprietaria della tenuta, dopo aver messo in guardia Selim dicendogli che la madre di Emre lo sta usando per fare del male a lei, perderà la calma e aggredirà la sua rivale in amore. Per finire la scrittrice, quando Ceycey gli darà un consiglio involontario, si recherà nel rifugio del fotografo per fargli ritornare la memoria con il suo profumo: tuttavia Sanem fallirà anche questo tentativo per far ricordare di lei e della loro storia d'amore a Can, poiché quest'ultimo non sentirà nessun odore a causa di un raffreddore.