Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. La TV Soap, giunta alla sua diciassettesima stagione, viene trasmessa in Germania sul canale Das Erste.

Nelle prossime puntate, molti equilibri cambieranno e verrà dato grande spazio a intrighi e gelosie. In particolare, Maja sarà molto preoccupata per suo padre e per la storia d'amore con Florian, mentre Ariane si chiuderà in sé stessa senza riuscire a rivelare a nessuno la verità sulla diagnosi del medico. Christoph si goderà la sua vendetta e Max acquisterà un maialino da un allevamento biologico.

Tempesta d'amore, trame tedesche: Cornelius chiederà a Selina di uscire

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore, Maja sarà molto preoccupata per la stabilità mentale di suo padre. Cornelius, infatti, in preda allo sconforto, non vedrà altra soluzione che rimanere nascosto fino a quando la situazione con Erik non sarà del tutto risolta. Anche Selina avrà molti dubbi sulla questione, soprattutto quando il suo ex le proporrà di uscire insieme.

Maja, però, dovrà occuparsi anche della sua storia d'amore con Florian. Ama profondamente il ragazzo, ma gli ultimi eventi non hanno fatto altro che allontanarli. Shirin sentirà il bisogno di esprimere la sua opinione sulla questione e consiglierà a Florian di stare lontano da Maja.

Secondo le, infatti, il ragazzo preferirà sempre il rapporto con suo fratello a quello con la sua fidanzata.

Anticipazioni dalla Germania di Tempesta d'amore: Christoph sarà fiero della sua vendetta

Christoph potrà godere della sua vendetta. Noterà degli atteggiamenti strani in Ariane e si renderà conto che la diagnosi della malattia l'ha fortemente provata.

La donna, inoltre, non avrà il coraggio di parlarne con nessuno e non si sentirà pronta neanche ad aprirsi con Erik. Quest'ultimo, però, penserà subito che dietro a quel comportamento ci sia una storia d'amore nascosta. Inizierà a sospettare che Ariane abbia un amante e tutti i suoi dubbi finiranno per concentrarsi su Michael.

Nel frattempo, Hildegard e Alfons vorrebbero acquistare un maialino per le loro ricette. Vanessa, però, non accetterà la cosa e rimarrà sconvolta quando conoscerà il piccolo animale. Non potrà accettare una simile crudeltà, ma i coniugi ancora non vorranno cambiare idea.

Max acquisterà il maialino per Vanessa

Nei prossimi episodi tedeschi di Tempesta d'amore, Robert e Michael scopriranno dell'allontanamento di André. Il cuoco, infatti, ha lasciato una lettera dove spiegava di essere partito per un viaggio sulle Alpi. Questa notizia causerà dei profondi sensi di colpa in Michael. L'uomo si sentirà responsabile e deciderà di rivelare la verità a Robert.

Intanto, Max riuscirà ad acquistare il maialino: sarà costretto a portarlo subito via dall'allevamento e, non avendo altri posti in cui condurlo, deciderà di condividere l'appartamento con lui, almeno per il momento.