Gli spoiler della famosa soap Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricchi di novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 26 al 30 aprile su Rete 4, Christoph non farà altro che pensare al suo piano contro Ariane e per farla parlare una volta per tutte, penserà di somministrare alla donna il siero della verità. L'albergatore sarà aiutato da suo figlio Tim a organizzare il suo piano, ma non tutto andrà come previsto. Ariane, infatti, dopo aver bevuto il siero della verità si sentirà male e comincerà ad avere delle spaventose allucinazioni, tanto da vedere il suo ex marito Karl.

Spoiler Tempesta d'amore: Steffen non vuole vendere la sua parte della Spatzl

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Steffen avviserà Franzi che Tim si è offerto di acquistare la sua parte della Spatzl, ma lui non avrà la minima intenzione di venderla, bensì avrà in mente di chiudere l'azienda, cosicché la donna non potrà usare il marchio che aveva creato. Frattanto Christoph incontrerà Ariane, poi l'uomo cancellerà il video sul telefono in presenza della donna e la informerà di aver cambiato la sua dichiarazione alla polizia e che ha intenzione di riprendere la gestione dell'hotel quanto prima. Successivamente Joell non avrà la giusta ispirazione per scrivere e chiederà aiuto a Lucy.

Christoph vuole che Ariane prenda il siero della verità

Hildegard scoprirà che le torte che Rosalie vende presso il Caffè non sono fresche, ma surgelate, così gli chiederà delle spiegazioni. La giovane non saprà cosa rispondere a Hildegard e non saprà cosa fare per migliorare la situazione, poi Rosalie avrà una bella idea dopo aver assaggiato un dolce preparato da Amelie e resterà molto stupita dalla sua bontà.

Steffen, intanto, sarà costretto a consegnare a Franzi i documenti e le chiavi della Spatzl. Nel frattempo Christoph avrà una particolare idea e si procurerà un siero della verità, grazie al figlio di Schulz, poi convincerà Tim ad aiutarlo per farlo bere ad Ariane. In seguito Christoph attuerà il suo piano: Ariane prenderà il siero della verità e poco dopo comincerà a sentirsi male, sarà proprio in quel momento che l'albergatore gli chiederà spiegazioni riguardo l'attentato a lui stesso e al Fürstenhof.

Ariane ha le allucinazioni

Christoph farà di tutto per far confessare la verità ad Ariane, ma il siero della verità avrà delle strane conseguenze sulla donna. Ariane all'improvviso avrà delle allucinazioni e vedrà il suo ex marito Karl. La Kalenberg, inoltre, farà dei discorsi assai raccapriccianti e Christoph comincerà a sospettare che la donna abbia ucciso il suo ex marito. Nel frattempo arriverà Selina, pertanto Christoph dovrà annullare il suo piano e fingerà di aver soccorso Ariane dopo il suo malumore. Selina, però, non riuscirà a credere al racconto dell'albergatore e quando vedrà i referti delle analisi della donna scoprirà che Selina è stata drogata e capirà di aver avuto ragione sin da subito.

Successivamente Franzi scoprirà che Tim ha aiutato suo padre a incastrare Ariane con mezzi illegali e non riuscirà a perdonare il suo comportamento. Lucy, intanto, vorrebbe aiutare Joell a scrivere il libro, ma alla fine combinerà un disastro.

Christoph segue Ariane

Amelie aiuterà Franzi e Tim a riconciliarsi, mentre Cornelia si trasferirà dai Soonbichler. Nel frattempo Christoph continuerà a tenere sotto controllo Ariane e deciderà di seguirla, con la speranza che la donna lo conduca nel luogo dove ha sepolto il corpo del suo ex marito Karl. Non ci vorrà molto, però, prima che Ariane si accorga di essere seguita da Christoph e deciderà di attirarlo in una bella trappola: Kalenberg farà calpestare una mina dall'uomo e poi lo avvertirà che non appena alzerà il piede per lui sarà la fine.