La soap opera di origini turche intitolata DayDreamer - le ali del sogno e che occupa la rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì, continua a far sognare i telespettatori. Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo italiano giovedì 15 aprile 2021 come di consueto a partire dalle ore 16:40 circa, si assisterà al tanto atteso ritorno di fiamma tra i due protagonisti assoluti Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir), non appena risolveranno ogni incomprensione.

Dalle anticipazioni si evince però che la talentuosa scrittrice sceglierà per il momento di non mettere al corrente della novità i propri genitori Mevkibe (Özlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez), poiché sarà consapevole che non hanno ancora accettato il fatto che lei abbia sofferto parecchio a seguito dell’improvvisa partenza del fotografo da Istanbul.

Probabilmente Sanem avrà il timore che i suoi potrebbero ostacolare la sua storia d’amore rinata dopo un bacio appassionato.

DayDreamer, anticipazioni del 15 aprile: Sanem e Can tornano insieme all’insaputa di Mevkibe e Nihat

Gli spoiler relativi a ciò che succederà nella puntata della seguitissima serie televisiva in programmazione su Canale 5 giovedì 15 aprile 2021, raccontano che finalmente Can e Sanem dopo aver smascherato il perfido editore Yigit (Utku Ateş) torneranno a essere una coppia. Non appena la scrittrice e il fotografo cederanno ai propri sentimenti i loro amici Deren (Tugce Kumral) Muzaffer (Cihan Ercan), CeyCey (Anil Çelik), Aziz (Ahmet Somers) e la compagna Mihriban (Sevinc Erbulak) compresi, festeggeranno la riuscita del loro piano di far riconciliare i due ex fidanzati.

Qualcosa però sembrerà turbare Sanem, poiché non saprà in che modo annunciare ai propri genitori Mevkibe e Nihat che lei e il suo ex fidanzato stanno di nuovo insieme: l’abile scrittrice non sapendo come comportarsi e a causa della mancanza di coraggio deciderà di prendersi del tempo.

I coniugi Aydin insospettiti, Sanem sempre in compagnia di Can

Nel contempo i coniugi Aydin si insospettiranno non appena vedranno la loro secondogenita Sanem sempre più sfuggente: decisi ad avere chiarezza sulla strana faccenda, Mevkibe e il marito Nihat inizieranno a tempestare di chiamate la fanciulla ogni volta che non sarà a casa.

Purtroppo la scrittrice quando parlerà al telefono con i suoi cari si troverà sempre in compagnia dell’amato Can: questo indizio porterà Nihat e la consorte a pensare subito che i due potrebbero aver fatto pace e la cosa non gli piacerà affatto, per non essersi dimenticati dell’immenso dolore che il fotografo ha causato a loro figlia un anno fa.