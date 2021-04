Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 maggio su Rai 3, Vittorio e Patrizio avranno un litigio su chi dovrà pulire casa, ma nel mentre qualcuno sistemerà l'abitazione al posto loro. Intanto, Ferri prenderà una decisione per risolvere la situazione ai cantieri che però potrebbe mettere in difficoltà gli operai. Per questo motivo, Franco non approverà la decisione di Roberto, in quanto non vorrà che siano gli operai a pagare il prezzo più alto.

Vittorio e Patrizio litigheranno per le pulizie di casa

Roberto Ferri dovrà liberarsi dei suoi numerosi problemi, mentre Franco a causa dell'indagini in corso che sta conducendo in maniera privata, correrà un serio rischio. Nel frattempo Samuel corteggerà Speranza e vorrà ottenere la sua attenzione. Invece Vittorio cercherà di resistere al fascino della ragazza.

Intanto, Franco sarà più determinato che mai ad ottenere giustizia, questo però lo porterà a pregiudicare gli equilibri familiari. Invece, Ferri dovrà incasserà un nuovo e durissimo colpo, per quanto riguarda la gestione dei cantieri.

Poco dopo, Vittorio e Patrizio avranno una discussione su chi tra i due dovrà ripulire casa. Ad un certo punto, i due si rassegneranno all'idea di doversi rimboccare entrambi le maniche, ma qualcuno avrà fatto una sorpresa ai ragazzi.

Ferri prenderà una decisione che potrebbe cambiare il futuro degli operai

Nel mentre, Ferri avrà un momento di sconforto ma poi continuerà ad andare avanti per la sua strada e prenderà una decisione che potrebbe cambiare il destino degli operai dei cantieri. Intanto, Franco farà di tutto per riuscire a risolvere le tensioni che si saranno venute a creare all'interno della sua famiglia.

Successivamente, Silvia sarà ritornata a Napoli dopo la vacanza con Michele. La donna deciderà di confidarsi con Guido sulla situazione sentimentale con il giornalista. Nel frattempo, Patrizio e Vittorio inizieranno a farsi domande su chi possa aver messo ordine in casa loro.

Franco non vorrà che siano gli operai a pagare per la crisi ai cantieri

Roberto intanto vorrà salvare i cantieri a tutti i costi, mentre anche per Alberto le cose non si metteranno bene e inizierà a temere per le sorti dell'azienda. Invece, Silvia verrà accolta in maniera molto calorosa al Vulcano da un suo cliente che ha sentito molto la sua mancanza in questo periodo di assenza. Michele nel frattempo riceverà una terribile notizia che lo lascerà senza parole.

Poco dopo, Ferri continuerà a portare avanti il suo piano per fermare la crisi dei cantieri. Franco però si ribellerà all'idea dell'imprenditore, in quanto non vorrà che siano gli operai a pagare per quanto sta accadendo ai cantieri.

Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva delle prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti.

Intanto per chi volesse recuperare gli episodi precedenti potrà farlo tramite la piattaforma gratuita di Rai play.