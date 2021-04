Le anticipazioni di Daydreamer – Le ali del sogno annunciano l'arrivo di un nuovo personaggio, destinato a scombussolare le vite di Can e Sanem. Quest'ultima, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 3 a venerdì 7 maggio su Canale 5, continuerà a cercare di far tornare la memoria al suo amato, ma nemmeno le loro liti e il suo profumo riusciranno nell'impresa. Inoltre, la giovane scrittrice spierà di nascosto una conversazione in cui Can afferma di non essere innamorato di lei. Nonostante tutto, Sanem non vorrà mollare la presa.

Anticipazioni Daydreamer – Le ali del sogno: Sanem spia la conversazione tra Can e Aziz

Sanem continuerà a portare avanti il proprio piano per far ritornare la memoria al suo amato Can. Successivamente, la scrittrice si renderà conto che il profumo ideato da lei è capace di riportare i ricordi perduti nella mente del fotografo, ma l'incantesimo si spezzerà con l'intromissione di Leyla ed Emre.

Poco dopo, Can confesserà a suo padre di non provare nessun sentimento per la giovane scrittrice e il solo pensiero che lei sia nei dintorni lo infastidisce. Tuttavia, la conversazione verrà ascoltata di nascosto proprio da Sanem, la quale non si lascerà intimorire dalle crudeli parole di Can e passerà alle maniere forti.

Nel frattempo, a causa dell'assenza del fotografo e della scrittrice, l'affare con Asim rischierà di andare in fumo.

Il maggiore Divit promuove Leyla come responsabile commerciale

Muzaffer Kaya caccerà via di casa CeyCey e quest'ultimo chiederà ai genitori di Sanem e Leyla di accoglierlo in casa loro.

Intanto alla Fikri Harika, Can annuncia ai suoi dipendenti di aver assunto Leyla come responsabile commerciale.

Successivamente, il fotografo e la scrittrice usciranno insieme per recarsi a un'importante riunione presso l'ufficio di Nasim. Mentre Leyla festeggerà la sua meritata promozione, Can e Sanem si troveranno in viaggio e, come al solito, avranno opinioni discordanti sulla strada da percorrere per non restare imbottigliati nel traffico.

Per arrivare puntuale all'appuntamento con Nasim, la scrittrice proporrà la propria idea che, però, non verrà apprezzata dal fotografo.

Spoiler Daydreamer – Le ali del sogno, trame puntate fino al 7 maggio: Ayca gira attorno a Can, Sanem gelosa

Le anticipazioni italiane dell'amatissima soap turca Daydreamer – Le ali del sogno annunciano l’arrivo di un nuovo personaggio che metterà un po' di pepe nel rapporto tra Can e Sanem.

Dopo uno scambio di persona, Deren, Muzaffer, Cengiz, Can e Sanem faranno la conoscenza di Ayca, la figlia del signor Asim, grande sportiva, naturalista e amante dei viaggi. La sua presenza sarà poco gradita da Sanem, poiché non sopporterà di vederla gironzolare attorno a Can.