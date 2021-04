In Una vita, la relazione omosessuale tra Camino e Maite non resterà segreta a lungo. Il primo a intuire che tra le due donne ci sarà del tenero sarà Liberto. Il marito di Rosina sarà sconvolto dopo aver visto Camino e Maite in teneri atteggiamenti, ma non dirà nulla di ciò che ha visto a nessuno. Sino a quando rimarrà un segreto?

La storia d'amore tra Maite e Camino uscirà allo scoperto?

La storia d'amore tra Maite e Camino sarà destinata a lasciare i telespettatori di una Una vita con il fiato sospeso per parecchio tempo. Le due donne non riusciranno a rinunciare ai sentimenti che provano uno per l'altra.

Un sentimento sempre più crescente con il passare delle puntate e che Maite, almeno all'inizio, cercherà di smorzare sul nascere, lasciando anche temporaneamente il quartiere. In questo frangente, non si potrà fare a meno di notare la tristezza di Camino, sempre più innamorata della sua insegnante di pittura.

Una vita, spoiler: Liberto sorprende Maite e Camino

Ben presto Maite farà il suo ritorno ad Acacias, ma la donna anche in questa occasione, cercherà di mantenere le distanze da Camino, ben sapendo che una loro relazione non sarà mai accettata dai vicini e dalla società in generale. Sarà in questo frangente che Camino confesserà a Cesareo di essere innamorata, ben guardandosi dal citare Maite.

Il guardiano rivelerà a Felicia del malessere della figlia e la ristoratrice con l'aiuto di Rosina, cercherà un pretendente per Camino. Sarà così che entrerà a far parte delle trame di Una vita, un certo Ildefonso. Tra lui e Camino i primi incontri andranno bene e sembrerà esserci una certa complicità. Questo creerà una certa gelosia in Maite.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Un atteggiamento che lascerà sconcertata la giovane Pasamar la quale si recherà nell'atelier della pittrice. Qui le due donne verranno viste da Liberto mentre si scambieranno un tenero abbraccio.

Una vita: Liberto sconvolto dalla relazione tra Maite e Camino

Liberto quindi sorprenderà Maite e Camino in teneri atteggiamenti e sospetterà sin da subito che tra le due ci sia una relazione amorosa.

Il marito di Rosina però, non dirà nulla di ciò che ha visto, tantomeno alla moglie. Liberto rimarrà sconcertato dalla scena a cui ha assistito, visto che sino a quel momento, nessuno aveva mai sospettato che tra le due donne ci fosse una relazione amorosa. La scoperta di Liberto potrebbe quindi aggravare la situazione già difficile per Maite e Camino. Passerà ancora del tempo prima che la relazione venga allo scoperto e non è difficile immaginare lo scandalo che ciò susciterà nel ricco quartiere di Acacias.