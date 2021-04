Drammatici colpi di scena terranno con il fiato sospeso i telespettatori di Una vita, la soap opera in onda da lunedì al venerdì sulle reti Mediaset con un discreto successo di ascolti. Le trame provenienti dalla Spagna raccontano che ci saranno brutte notizie per Marcia Sampaio. La brasiliana, infatti, verrà accusata ingiustamente di aver posto fine all'esistenza di Ursula Dicenta, tanto da finire in arresto.

Una vita: Ursula cade nella trappola mortale di Genoveva

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione raccontano che Marcia si appresterà a lasciare Acacias, se il destino non avesse per lei un'amara sorpresa.

Tutto accadrà con esattezza quando lei e Santiago avranno intenzione di cambiare vita e aprire una nuova attività nella lontana Cuba. Per questo motivo, Becerra continuerà a chiedere aiuto per ottenere una cospicua somma di denaro per l'acquisto di due biglietti per l'America del Sud.

Nel frattempo, la diabolica Genoveva (Clara Garrido) deciderà di vendicarsi di Ursula dopo aver capito che ha scoperto i suoi altarini. La dark lady, a questo punto, darà appuntamento alla vecchia educatrice in un luogo innevato dove metterà in atto la sua trappola mortale grazie alla complicità di Santiago. Purtroppo i due complici saranno all'oscuro che Dicenta era già consapevole che sarebbe morta. Per questo motivo, la madre di Bianca aveva nascosto un fazzolettino nella giacca di Marcia per farla passare per colpevole del suo omicidio.

Marcia arrestata per l'omicidio della vecchia educatrice

Nel corso delle prossime puntate dello sceneggiato iberico, il commissario Mendez inizierà a fare delle indagini per scoprire l'assassino di Ursula, ritrovata ferita mortalmente in una zona coperta di neve. L'uomo di legge deciderà d'interrogare Genoveva mentre Marcia si recherà a trovare Felipe dopo aver chiesto il permesso a Santiago.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

In questo frangente, l'avvocato e la brasiliana saranno protagonisti di un addio strappalacrime.

Intanto, il commissario Mendez scoprirà che Santiago e sua moglie hanno intenzione di fuggire da Acacias. L'uomo, a questo punto, arresterà Marcia, accusandola dell'omicidio della vecchia educatrice. Felipe (Marc Parejo), invece, venuto a conoscenza dell'arresto dell'amata, si proporrà come suo avvocato difensore con il benestare di Becerra.

Una situazione che permetterà ad Alvarez Hermoso e a Sampaio di riavvicinarsi nuovamente dopo l'annullamento della partenza.

La soap opera "Una vita" può essere vista in diretta streaming oppure in modalità on demand sulla piattaforma gratuita di "Mediaset Play".