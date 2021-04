Sta facendo il giro del web la foto che ritrae l'ex protagonista di Uomini e donne, Sossio Aruta, in manette. Nello scatto che ha mandato in subbuglio la rete e ha fatto preoccupare i fans, il compagno di Ursula Bennardo viene portato via dagli agenti. In tanti si sono chiesti cosa potesse aver combinato, di quale reato si fosse macchiato. In realtà, possono tutti tirare un sospiro di sollievo in quanto si tratta di una scena del film "Uno strano weekend al mare", in uscita a fine 2021, di cui Sossio Aruta è tra i protagonisti insieme, tra gli altri, ad un altro ex cavaliere di Uomini e Donne, Giorgio Manetti.

Sossio Aruta e Giorgio Manetti attori nel film 'Uno strano weekend al mare'

Sossio Aruta debutta come attore nella pellicola "Uno strano weekend al mare". Il film, che uscirà durante le prossime festività natalizie, vede tra gli attori: Alessandro Ingrà, i comici Alessandro Paci e Graziano Salvadori, Massimo Di Stefano, Sefora Di Giorgi, Benedetta Rossi, Raissa Moretti, Rebecca Linn e, come già anticipato, un altro ex protagonista del noto programma dedicato ai sentimenti, Uomini e Donne. Si tratta dell'ex fidanzato di Gemma Galgani, Giorgio Manetti. Il fiorentino, che ha ritrovato l'amore dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, si cimenterà con la recitazione. Il film di Marco Frosini e Alessandro Ingrà è ambientato in Toscana.

Precisamente, la location dove in questi giorni vengono girate le varie scene è Firenze.

Scatti dal set cinematografico

Sossio Aruta non manca di condividere con i suoi tanti followers scatti inediti dal set cinematografico. Sfogliando la gallery di Instagram, si trovano foto che lo ritraggono intento a girare scene di azione.

Non mancano però momenti di convivialità vissuti insieme agli altri attori che fanno parte del cast. L'ex calciatore Sossio Aruta ha espresso la sua emozione per questa nuova esperienza nel mondo della recitazione con queste parole: "L'emozione sale, sale, sale. Non vedo l'ora di farvi vedere il risultato di questo fantastico lavoro, svolto da persone professionali e determinate, sarà un film bellissimo".

Anche la sua compagna Ursula Bennardo ha voluto complimentarsi con Sossio dedicandogli delle bellissime parole. La donna ha detto di essere molto orgogliosa di lui e poi ha anche aggiunto questa frase: "Bravissimo amore, hai stupito anche me". Il neo attore ha risposto ad Ursula in maniera molto ironica. Il calciatore Sossio ha scritto: “Grazie amore…dopo 3 anni….un complimento”. Che aggiungere. Non resta che aspettare l'uscita del film per vedere l'ex protagonista del trono over davanti alla macchina da presa in veste di attore.