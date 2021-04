Nuovi avventurieri sono entrati a far parte dell’Isola dei Famosi 2021. Nel corso dell’undicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, andata in onda giovedì 22 aprile su Canale 5, Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante, Rosaria Cannavò e Manuela Ferrera sono approdati in Honduras. In particolare, Manuela ha affermato nel suo video di presentazione di provare un certo interesse per il naufrago Awed. Durante il live, poi, i due avventurieri hanno dichiarato di aver chattato su Instagram in passato.

Le parole di Manuela Ferrera e di Awed

La conduttrice Ilary Blasi ha mandato in onda le clip di presentazione dei nuovi naufraghi Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante, Rosaria Cannavò e Manuela Ferrera dopo essere arrivati in Palapa. L’ex meteorina del TG4, ha rivelato di essere incuriosita da Awed, dichiarando che le piace in quanto è una persona spontanea. La ragazza ha aggiunto che il campano le scrisse sul social Instagram e ci sono i presupposti per approfondire la loro conoscenza all’interno del reality show. Simone Paciello alias Awed ha replicato alle parole di Ferrera evidenziando che è stato un messaggio innocente quello inviato alla bresciana. L’avventuriero ha continuato facendo riferimento ad una bella conversazione tenuta con la 36enne nella quale Manuela lo avrebbe riempito di complimenti.

Awed su Manuela Ferrera: 'È una bellissima ragazza'

Lo youtuber ha rivelato di avere una bella considerazione della neo naufraga Manuela Ferrera. Quando è giunto il momento di effettuare le nomination, la conduttrice del reality show Ilary Blasi ha scelto di riaffrontare il tema dell’arrivo dell’ex meteorina in Honduras con Awed: il naufrago è sembrato abbastanza imbarazzato.

Sollecitato dalla moglie di Francesco Totti, l’avventuriero ha dichiarato che Manuela Ferrera è una bellissima ragazza. Nonostante Awed abbia deciso di non esporsi ha aggiunto che la 36enne non gli è del tutto indifferente. Il diretto interessato ha evidenziato di dover cambiare tattica, ironizzando sul fatto che quando era attratto da qualcuna e si è dimostrato troppo sicuro di sé non ha funzionato.

Lo youtuber è sembrato intenzionato ad attuare una nuova strategia e un approccio differente con Manuela Ferrera.

Manuela Ferrera e il flirt con Gonzalo Higuain

La nuova naufraga, Manuela Ferrara è una showgirl appassionata di calcio, di moda e di avventura. Ha una sorella gemella, che si chiama Marianna. Ex meteorina per il TG4 ha posato senza veli per un calendario nel 2019 per la rivista For Men. La modella è stata recentemente ospite del programma Tiki Taka condotto da Piero Chiambretti su Italia 1 e ha parlato di un flirt passato avuto con Gonzalo Higuain, calciatore che ha militato in squadre come Real Madrid, Napoli, Juventus e Milan e gioca attualmente in America nell'Inter Miami. L'avventuriera rivelò che non ebbero un fidanzamento ufficiale ma solo una frequentazione durata qualche mese.