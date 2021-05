La coppia composta da Giulia e Sangiovanni, entrambi concorrenti del talent show Amici 20, è molto amata dai telespettatori del programma di Maria De Filippi. I due si sono conosciuti all'interno del programma e da quando è scoppiato l'amore non si sono più lasciati. Il loro sentimento sembra essere molto forte tanto che il cantante Sangiovanni ha scritto anche alcune canzoni dedicandole al loro legame, tra cui la famosissima "Lady" ormai disco di platino. Nel daytime del 5 maggio, però, sono state mostrate alcune anticipazioni del daytime di giorno 6 che non lasciano ben sperare per i fan della coppia.

Le immagini sulla lite tra i due concorrenti di Amici 20

In particolare in coda alla puntata delle 19 su italia uno, la produzione ha mostrato delle immagini che hanno preoccupato i fan di Giulia e Sangiovanni. "Mi dà fastidio perché se non voglio stare là non so dove stare" ha dichiarato Giulia rivolgendosi a Sangiovanni, anche se dalle anticipazioni non si capisce bene in quale contesto la ballerina abbia espresso questa sua difficoltà. Subito dopo la produzione ha mostrato una discussione in cui il cantante sembrava molto agitato: "Ti fai dei viaggi che non esistono e non va bene - ha continuato il cantante parlando con la ballerina - la settimana scorsa eravamo nella stessa situazione e mi hai detto che io mi arrabbio per tutto, che ti rispondo sempre male, che tu stai male.

E io?". Giulia Stabile ha cercato di farlo calmare dicendogli di farla parlare ma il concorrente è crollato ed è scoppiato a piangere. Le cause che hanno portato a questa lite saranno più chiare nel daytime di domani 6 aprile.

Il crollo di Sangiovanni dopo la settima puntata del Serale di Amici 20

Bisogna sottolineare che prima di questa discussione il cantante supportato da Rudy Zerbi era apparso già molto triste e demoralizzato.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

In primis Sangiovanni, dopo aver visto la classifica settimanale del televoto sulle loro esibizioni, si è convinto che il pubblico non lo sostenga più in quanto è arrivato terzo. In secondo luogo durante la settima puntata non ha avvertito il calore del pubblico che, invece, di solito sentiva e per questo si è buttato ancora più giù.

"All'ultima puntata non ci arrivo non mi vota più nessuno e la mia canzone non è piaciuta l'ho capito dalla reazione del pubblico". La ballerina supportata da Veronica Peparini ha provato a consolarlo dicendogli che il pubblico in studio non è quello fuori e che secondo lei, lui arriverà in finale perché è molto forte. Dunque Giulia ha provato a spronarlo chiedendogli di essere grintoso e di provare a dimostrare sempre di più al pubblico. Sangiovanni ha ammesso che non riesce a reagire in quanto il suo carattere non è dei migliori. Cosa succederà nel daytime del 6 maggio?