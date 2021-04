I colpi di scena ad Amici 20 non mancano mai e a poche settimane dall'attesa finalissima e dalla proclamazione del vincitore assoluto, Maria De Filippi si è lasciata andare a un duro sfogo nei confronti dei ballerini che sono rimasti in gara. La padrona di casa del talent show di Canale 5, infatti, non ha gradito l'atteggiamento degli allievi del team danza. I ballerini, infatti, non hanno rispettato gli accordi presi in vista della loro nuova gara di ballo, così la conduttrice ha scelto di annullare tutto e li ha fatti rientrare direttamente in casetta.

Il comportamento dei ballerini di Amici 20 manda su tutte le furie Maria De Filippi

Nel dettaglio, nella puntata del 27 aprile del daytime di Amici, in onda su Canale 5, erano state annunciate delle nuove sfide tra cantanti e ballerini.

Nel momento in cui i ballerini sono stati convocati per poter entrare in studio e sottoporsi così alla loro gara, c'è stato un notevole ritardo che ha fatto irritare moltissimo la padrona di casa del talent show.

De Filippi, infatti, è intervenuta personalmente e ha preso la parola sbottando contro Giulia, Alessandro e Serena che si sono presentati in ritardo. L'unico ad aver rispettato gli accordi era Samuele, presente in studio all'orario che era stato indicato.

Gli altri allievi, invece, hanno fatto di "testa loro" e hanno dovuto vedersela con la conduttrice, che non le ha mandate di certo a dire.

'La vostra gara è annullata' sbotta Maria De Filippi contro i ballerini di Amici 20

"La vostra gara è annullata" ha sentenziato De Filippi, ribadendo e sottolineando il fatto che c'era uno studio convocato con tanto di cameraman che li stavano aspettando per poterli riprendere e loro se ne sono "fregati".

"Voi dovete imparare ad avere rispetto delle persone" ha sbottato ancora la conduttrice durante il suo duro sfogo contro i ballerini di Amici 20 che sono rimasti in gara.

Per loro, quindi, c'è stato ben poco da fare e dopo la ramanzina di De Filippi hanno dovuto prendere le loro cose e tornarsene direttamente in casetta, dato che la sfida era stata ufficialmente annullata.

Sabato 1° maggio la settima puntata del serale di Amici 20 su Canale 5

Cosa succederà a questo punto? Ulteriori sviluppi dovrebbero esserci nel corso della prossima puntata del daytime di Amici 20, che si avvia verso il gran finale.

Sabato 1° maggio, infatti, andrà in onda in prime time la settima delle nove puntate previste di questa edizione.

Non si esclude che, a differenza delle ultime puntate trasmesse, questa volta possano essere due gli allievi di Amici a dover dire addio al programma e quindi rinunciare definitivamente alla possibilità di accedere alla finalissima, prevista il 15 maggio.